Мишустин призвал к локализации производства медицинского оборудования

Необходимо локализовать производство медицинского оборудования в России, а также наладить выпуск запчастей и обеспечить качественный сервис. К этому призвал в ходе рабочей поездки в Рязань премьер-министр Михаил Мишустин, передает его слова ТАСС. Он осмотрел оборудование в новом корпусе Областного клинического онкодиспансера.

«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», – заявил Мишустин.

Он также добавил, что власти поддерживают субсидиями, чтобы те, кто впервые начинает что-то производить, имели преимущество. Премьер призвал не избегать использования медоборудования иностранного производства, однако стараться локализовать выпуск такой продукции и производить собственные запчасти.

В марте премьер отчитался в Госдуме о росте российской фармацевтической отрасли. По итогам 2022 года она увеличилась на 10,6%. Это во многом произошло за счет активного замещения зарубежной продукции отечественными препаратами, отметил тогда Мишустин. За год было зарегистрировано около 1 тыс. новых лекарств и более 3 тыс. медизделий российского производства.