Мишустин отчитался в ГД о росте российской фармотрасли по итогам года

Российская фармацевтическая отрасль по итогам 2022 года выросла на 10,6%. Это во многом произошло за счет активного замещения зарубежной продукции отечественными препаратами. За год было зарегистрировано около 1 тыс. новых лекарств и более 3 тыс. медизделий российского производства. Об этом заявил на выступлении с ежегодным отчетом правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, производство препаратов на основе плазмы крови будет наращиваться. Выпуск таких препаратов в 2022 году вырос практически на 20%.

«В течение ближайших двух лет увеличим объемы заготовки плазмы в три раза — до 600 тыс. л в год, чтобы полностью покрыть потребности нашего здравоохранения и обеспечить независимость от иностранной продукции», — сказал Мишустин.

Мишустин добавил, что в России идет активное развитие новых биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии. Уже отобраны перспективные проекты, прошедшие доклинические исследования и экспертизу. Они помогут в лечении наиболее значимых заболеваний, связанных с поражением кожи, опорно-двигательного аппарата и спинного мозга, отметил премьер.

В июне 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поставках плазмы крови для препаратов. Поправки позволяют направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Таким образом, российские производители могут быстрее получать нужные компоненты, нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны.

В феврале 2023 года правительство приняло концепцию увеличения заготовки плазмы крови на период до 2030 года. Документ предлагает модернизировать федеральные и региональные учреждения, которые занимаются сбором и хранением крови. На эти цели предусмотрено почти 8 млрд руб.