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Моноклональное антитело увеличило...

Моноклональное антитело увеличило выживаемость пациентов с раком эндометрия

18.12.2023
16:17
Владимир Заболотских
Моноклональное антитело Jemperli в сочетании с химиотерапией и Zejula продемонстрировало эффективность в ходе последней фазы исследований RUBY против рака эндометрия. Результаты показали большую выживаемость без прогрессирования заболевания среди пациентов, принимавших комбинированное лечение.
Фото: gsk.com

Препарат Jemperli (dostarlimab) компании GSK увеличил выживаемость пациентов с раком эндометрия без прогрессирования заболевания в ходе фазы III клинических исследований RUBY. Об этом сообщается в пресс-релизе британского производителя лекарств.

Испытуемые принимали лекарство, совмещая его с химиотерапией и еще одним противораковым средством Zejula (niraparib) в качестве поддерживающей терапии. Такая комбинация продемонстрировала «статистически и клинически значимую эффективность», говорится в заявлении GSK без указания деталей исследования.

Оценка данных испытаний препарата, в частности показателя общей выживаемости пациентов, продолжается. После завершения анализа фармацевтический производитель планирует опубликовать результаты исследований в научном медицинском журнале и направить их в регуляторные органы.

В октябре этого года GSK сообщила, что Jemperli в сочетании с химиотерапией, а также приемом карбоплатина и паклитаксела улучшило общую выживаемость по сравнению с химиотерапией и плацебо. Комбинация изучалась среди пациентов, страдающих от дефицита ошибочно спаренных нуклеотидов (dMMR) и высокой микросателлитной нестабильности (MSI-H). В этом году препарат получил одобрение на применение по этому показанию от европейского и американского регуляторов.

Рак эндометрия развивается во внутренней оболочке матки женщин. Ежегодно во всем мире регистрируется около 417 тыс. новых случаев заболевания.

Jemperli – это моноклональное антитело, блокирующее взаимодействие рецептора запрограммированной клеточной смерти-1 (PD-1) с его лигандами PD-L1 и PD-L2. Опухолевые клетки используют связь рецептора с лигандами, чтобы избежать обнаружения иммунной системой. 

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