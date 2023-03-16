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Москва объявила офсетный...

Москва объявила офсетный контракт на поставку медицинских изделий

16.03.2023
16:15
Артем Косенок

Москва объявила офсетный аукцион на поставку медицинских изделий. Начальная максимальная цена составляет 5,3 млрд руб. В перечне 14 наименований изделий.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще об одном госконтракте со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку медицинских изделий. Он размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Заказчиком указан Центр крови им. О.К. Гаврилова. Дата окончания подачи заявок — 29 марта 2023 года.

Начальная максимальная цена контракта составляет 5,3 млрд руб. Согласно условиям, победитель обязуется инвестировать не менее 500 млн руб. в создание, модернизацию, освоение на территории Москвы производства медицинских изделий и расходных материалов, указанных в перечне. Всего в перечне 14 позиций. В их числе такие медизделия, как колокол для получения плазмы, контейнер для получения, транспортировки и хранения эритроцитов и тромбоцитов, растворы антикоагулянтов — «Натрия цитрат 4%», ACD-A и др. Поставлять их нужно будет с 2025 по 2032 год.

Перечень медицинских изделий и расходных материаловпроизводство которых создается, модернизируется, осваивается на территории города Москвы 

№ п/п

Наименование товара

Единица измерения

Минимальное количество товаров, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) в год

Минимальное количество товаров, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего

Н(М)ЦК единицы товара без НДС, руб.

Н(М)ЦК единицы товара с НДС, руб.

1

Колокол для получения плазмы

Штука

32400

259 200

1 287,09

1 415,80

2

Контейнер для получения, транспортировки и хранения тромбоцитов

Штука

17100

136 800

14 746,84

16 221,52

3

Контейнер с раствором для хранения тромбоцитов

Штука

3600

28 800

1 339,84

1 473,82

4

Магистраль для деглицеролизации эритроцитов

Штука

1507

12 060

6 765,84

7 442,42

5

Магистраль для сбора плазмы

Штука

32400

259 200

324,40

356,84

6

Мешок одноразовый для забора, хранения и транспортировки крови, с гемоконсервантом

Штука

12000

96 000

680,13

748,14

7

Мешок одноразовый для забора, хранения и транспортировки крови с лейкоцитарным фильтром, гемоконсервантом

Штука

37500

300 000

1 394,88

1 534,37

8

Набор для выделения тромбоцитов, плазмы, эритроцитов, с раствором антикоагулянт стерильный

 

-

-

-

-

8.1

Контейнер для получения, транспортировки, хранения и переливания концентрированных тромбоцитов и плазмы с фильтром

Штука

8600

68 800

14 625,13

16 087,64

8.2

Контейнер для получения, транспортировки и хранения эритроцитов

Штука

4300

34 400

9 348,95

10 283,84

9

Набор для донорской крови, трехкамерный

Штука

66000

528 000

398,14

437,95

10

Раствор антикоагулянт стерильный «Натрия цитрат 4%» (250 мл)

Штука

32400

259 200

287,55

316,31

11

Раствор антикоагулянт стерильный ACD-A (500 мл)

Штука

30000

240 000

533,17

586,49

12

Раствор натрия хлорида 0,9% с глюкозой 0,2% для отмывки эритроцитов (2000 мл)

Штука

787

6 300

2 023,98

2 226,38

13

Раствор натрия хлорида 12% для деглицеринизации эритроцитов (250 мл)

Штука

225

1 800

1 588,41

1 747,25

14

Раствор стерильный SAG-M для консервации эритроцитов (350 мл)

Штука

375

3 000

826,40

909,04

Источник: портал Госзакупок

В декабре сообщалось, что в Москве появится производство медицинских изделий для службы крови в рамках офсетного контракта. По условиям договора поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов. Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн руб. Производство будет организовано на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

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