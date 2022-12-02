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В Москве в рамках офсетного контракта начнут производить медизделия для службы крови

02.12.2022
16:40
Артем Косенок

В Москве появится производство медицинских изделий для службы крови в рамках офсетного контракта. Мэрия проведет соответствующий электронный конкурс на заключение такого договора. Производство запустят на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Фото: freepik/www.freepik.com

Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку расходных материалов для городской службы крови. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения.

По условиям договора поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать в столице производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови (колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы и др.). Частные инвестиции в проект должны составить не менее 500 млн руб. Производство будет организовано на одной из площадок особой экономической зоны «Технополис Москва».

Правительство Москвы в лице заказчика, Центра крови им. Гаврилова, примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение восьми лет.

Ранее правительство города заключило пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд руб., а объем закупок — 72,7 млрд руб. Четыре из них предусматривают организацию производства лекарств и медизделий («Биокад», «Р-Опра», «Гемамед», Московский эндокринный завод), один — производство детского питания («Вимм-Билль-Данн»). Три промышленных предприятия уже ввели в эксплуатацию, они начали поставки продукции для городских нужд.

В ноябре сообщалось, что Москва планирует заключить еще четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Инвесторы возьмут на себя обязательства в течение двух-четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарств. В их числе иммунодепрессанты, противоопухолевые, противовоспалительные, кардиопротективные, гипогликемические и антигистаминные препараты, писал «ФВ».

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