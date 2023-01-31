Москва объявила первый из четырех офсетных аукционов на поставку лекарств

Москва объявила первый из четырех госконтрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты) на поставку лекарственных препаратов. Контракт был размещен 27 января на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Окончание подачи заявок — 13 февраля 2023 года. Конкурс проводится на основании распоряжения правительства Москвы № 809-РП от 17.11.2022.

Согласно условиям контракта, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение двух—четырех лет локализовать на территории города производство и наладить выпуск лекарственных средств. Он должен инвестировать не менее 800 млн руб.

Победитель конкурса обязуется поставлять четыре препарата. В их числе два иммунодепрессанта в виде раствора для подкожного введения с МНН устекинумаб и тоцилизумаб, а также два противоопухолевых препарата в виде концентрата для инфузий — даратумумаб и пембролизумаб. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,2 млрд руб. Поставлять их нужно будет в течение четырех лет — с 2026 по 2029 годы.

Оригинальный производитель устекинумаба — компания Janssen, срок патента закончился в 2021 году, препарат предназначен для лечения псориаза. В России зарегистрирован только один препарат — от Janssen. В ГРЛС сообщается, что клинические исследования препарата проводят российская компания «Генериум», южнокорейская Dong-A Pharmaceutical и китайская Bio-Thera Solution.

Компания Roche владеет патентом на тоцилизумаб до апреля 2024 года. Препарат используется при ревматоидном артрите, также активно применялся по время пандемии COVID-19 в качестве упреждающей противовоспалительной терапии. В ГРЛС зарегистрированы клинические исследования компаний «Генериум» и Freseniua Kabi. Как сообщал «ФВ», «Генериум» уже подал заявку на регистрацию.

Даратумумаб — еще один препарат Janssen, патент действует до 2031 года. Согласно ГРЛС, клинические исследования, кроме Janssen, в России никто не проводит.

Пембролизумаб выпускается компанией MSD, патент действует до 2028 года. Помимо MSD в России препарат зарегистрировала компания «Биокад». Регистрация проведена по ускоренной процедуре, предусмотренной Постановлением Правительства № 593 от 05.04.2022 «Об особенностях обращения лекарственных средств в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении РФ ограничительных мер экономического характера», так как препарат попал в список потенциально дефектурных препаратов. Пока регистрация «Биокада» действует до 31 декабря 2023 года. В «Биокаде» «ФВ» рассказали, что подали заявку на собственный патент. Согласно ГРЛС, клинические исследования «Биокада» пока продолжаются, также испытания проводит «Р-Фарм».

Перечень лекарственных препаратов, которые будет поставлять победитель конкурса

МНН Лекарственная форма и дозировка Количество (ед. изм.) в год Минимальное количество препаратов, возможность которых должна быть обеспечена создаваемым, модернизируемым, осваиваемым производством (ед. изм.) всего Цена за ед., с НДС, руб.* Стоимость с НДС, в год, руб.* Устекинумаб Раствор для подкожного введения — 45 мг/0,5 мл (0,5 мл) 241 964 339 144,82 81 733 901,62 Даратумумаб Концентрат для инфузий — 20 мг/мл (20 мл) 86 100 258 300 3 379,75 290 996 475,00 Тоцилизумаб Раствор для подкожного введения — 162 мг/0,9 мл (0,9 мл) 1 602 6 408 16 210,44 25 969 124,88 Пембролизумаб Концентрат для инфузий — 25 мг/мл (4 мл) 22 788 91 152 31 964,10 728 397 910,80

* Цена каждой позиции снижается пропорционально цене, предложенной победителем закупки. При заключении контракта указывается цена победителя по каждой позиции.

Источник: ЕИС в сфере закупок

В ноябре стало известно, что Москва заключит четыре офсетных контракта на поставку препаратов. Мэрия примет на себя обязательство закупать выпускаемую продукцию в течение четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 млрд руб. Таким образом, в городе появятся четыре новых импортозамещающих высокотехнологичных производства, отметили в правительстве Москвы.

Ранее Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Совокупный объем частных инвестиций по ним составляет 12,9 млрд руб., а объем закупок — 72,7 млрд руб. Четыре из них предусматривают организацию производства лекарств и медизделий, один — производство детского питания.