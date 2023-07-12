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Мурашко рассказал Путину...

Мурашко рассказал Путину о получении ФАП лицензий на продажу лекарств

12.07.2023
15:18
Артем Косенок
Около 35 тыс. ФАП получили лицензию на отпуск лекарственных средств. Ранее с инициативой разрешить участковым больницам розничную продажу препаратов выступили в Госдуме и Совете Федерации.
Михаил Мурашко | Фото: kremlin.ru

Почти 35 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) получили лицензию на продажу лекарственных препаратов. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«Было много обращений, когда население просило открыть аптеку, но населения небольшое количество, и аптека просто нерентабельна. <…> За очень короткий промежуток времени сформировали правила, обучили персонал. <…> Это колоссальный, быстрый и хороший результат», — отметил министр.

В конце июня Совет Федерации и Госдума предложили разрешить участковым больницам розничную продажу лекарственных средств. Сенаторы и депутаты разработали соответствующий документ, в Минздраве такую инициативу поддержали. По мнению авторов инициативы, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности.

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