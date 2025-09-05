На ВЭФ эксперты обсудили инициативы для обеспечения лекбезопасности

Необходимо разработать отдельный закон о лекарственной безопасности, стремиться к локализации производства по полному циклу всех лекарств из Перечня ЖНВЛП и дать возможность нескольким регионам участвовать в одном офсетном договоре. Эти и другие предложения прозвучали на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент «ФВ».

«Нам пора думать о законе о лекарственной безопасности, — сказал депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. — Я думаю, что время пришло, потому что достаточно много понятий отсутствует в правовом поле. Мне кажется, прежде чем делать какие-то шаги, надо сначала договориться, что чем называется».

По его словам, проблема обеспечения лекарственной безопасности должна консолидировать общество, «собрать всех нас в кулак». Неправильно перекладывать всю ответственность на государство, потому что по конституции оно отвечает за жизнь и здоровье граждан, продолжил Петров: «Мне кажется, все мы за это должны отвечать, как народ, и каждый из нас должен заботиться о своем здоровье».

«Лекарственная безопасность — это состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации в части реализации конституционных прав граждан на медицинскую помощь необходимыми лекарственными препаратами, посредством обеспечения лекарственного суверенитета и инновационно-технологического лидерства», — представил определение термина, разработанное закрытой экспертной группой, руководитель проектного офиса «Лекарственная безопасность» Фонда РК «Медицина» Александр Сумин.

По его словам, разработанная концепция стратегии лекбезопасности базируется на нескольких ключевых принципах. Во главе угла здоровье нации как основа экономического развития безопасности, равный и предсказуемый доступ для всех граждан к необходимой лекарственной терапии. Необходимо проактивное управление системой на основе данных, анализа и прогнозирования. Особое значение имеет межведомственная координация, поскольку вопросы лекарственного обеспечения относятся к компетенции нескольких ведомств разного уровня подчиненности. Необходимо рациональное и доказательное использование всех ресурсов. Важно, чтобы цели государства и инвестиции бизнеса были синхронизированы, подчеркнул Сумин.

С тем, что без дефиниции «мы можем создать нечто, что не отвечает целям, задуманным на берегу», согласился вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. Он также затронул тему низкой маржинальности проектов по локализации производства по полному циклу некоторых препаратов. Из 186 лекарств, выпуск которых необходимо наладить в России к 2030 году, 43 пока остаются невостребованными предприятиями. По мнению Кудлая, их выпуском должно заняться государство, в том числе путем предоставления субсидий фармкомпаниям.

На необходимость организации производства по полному циклу лекарств из Перечня ЖНВЛП, который гораздо шире перечня стратегически значимых лекарств, обратил внимание директор городского агентства управления инвестициями Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Андрей Балук. Этой логике подчинена работа правительства Москвы, которая привела к заключению офсетных контрактов. Они охватывают 134 международных непатентованных наименований, из них 49 МНН никогда ранее не производились на территории Российской Федерации, уточнил эксперт.

Данный инструмент можно было бы сделать привлекательнее для инвестора, сказал Балук. В России научились реализовывать крупные инфраструктурные проекты в формате частно-государственного партнерства в рамках ФЗ-224, но ГЧП в промышленности «как класс отсутствует».

«Здесь непаханое поле, такие проекты нужно реализовывать, чтобы разделить риски с инвестором по научно-исследовательской работе по инновационным препаратам. Сейчас этого нет в законе», — подчеркнул Балук.

Еще одно предложение от представителя Москвы, касающееся офсетов, — внести поправку, которая позволит на межрегиональном уровне консолидировать потребность всех ЛПУ, чтобы локализовать тот или иной препарат либо медицинское изделие. Это позволит обеспечить экономику окупаемости инвестиций инвестору.

«Несмотря на то, что Москва является одним из крупнейших заказчиков, даже нашего объема порой недостаточно для того, чтобы ее обеспечить», — констатировал Балук.

Подобная консолидация могла бы стать хорошим подспорьем и для Еврейской автономной области, которая не может похвастаться большими объемами и регулярно сталкивается с ситуацией, когда на торги по закупкам лекарств не выходит ни один потенциальный поставщик. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Валерий Жуков.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко согласился, что стоит изучить более детально вопрос возможности участия различных субъектов Российской Федерации в одном офсете и ряд других предложений, прозвучавших в ходе сессии.

Как показала практика ЕАО, при перебоях поставок спасательным кругом могут стать рецептурно-производственные отделы региональных «Фармаций», выпускающие «простейшие лекарственные препараты, такие как физраствор», продолжил Жуков. Эти же предприятия являются единственными поставщиками сильнодействующих лекарств в своих регионах, ведут отпуск лекарств в сельской местности, куда не идут коммерческие сети. Но их деятельность «может быть легко остановлена простым арестом счетов» со всеми вытекающими последствиями. Особенный режим хотя бы по расчетам по сильнодействующим препаратам мог бы решить эту проблему, пояснил Жуков.

Александр Петров предложил проработать внесенные предложения во время осенней сессии Госдумы.