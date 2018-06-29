На фактор «личной установки» фармацевта приходится 50% неудач в продажах

15:05
9 декабря 2018

Сергей Рякин

72
Олег Гончаров | Фото: Игорь Чунусов

Результаты исследования, которое вывело четыре основных причины неудач в аптечных продажах, на круглом столе «Фармацевтического вестника» в рамках международного медико-фармацевтического форума «Аптека-2018» представил эксперт в области фармацевтического маркетинга, бизнес-тренер Олег Гончаров.

Первая причина – профессиональная некомпетентность. «Напрашивается, что это ключевое ограничение с точки зрения продаж, - прокомментировал он. – Но оказалось, что с этим связано всего 15% неудач».

Вторая причина – слабые навыки вербальной коммуникации – косноязычность, слова-паразиты, нечистая речь. На них приходится 20% неудач.

Третья причина – проблемное руководство. «Если заведующая бегает с бейсбольной битой, орет матом и топает ногами – возникнет ли желание у сотрудников достигать выдающихся результатов?», - задался риторическим вопросом Олег Гончаров. Тем не менее, и этот фактор набрал не так много в оценках неудач – 15%.

В совокупности три упомянутых причины, мешающих достигать выдающихся результатов продаж, составляют 50%. Другая половина приходится на единственный четвертый фактор – личную установку. «Это субъективное восприятие реальности, наше отношение к миру», - отметил эксперт.

Человеческому фактору, по мнению Олега Гончарова уделяется непростительно мало внимания: «Многие собственники вкладывают кучу денег в помещение, оборудование, программное обеспечение, но не желают тратить ни времени, ни денег на банальное объяснение, обучение и развитие своих сотрудников».
В итоге по анонимным опросам более 40% сотрудников аптек признаются, что не обладают достаточным знанием о товаре, и более 50% не верят в ассортимент, с которым имеют дело.

Перейдя к выводам, г-н Гончаров предложил формулу успеха фармацевта, основанную на двух факторах: доверие (искусство задавать вопросы, выясняя дополнительные потребности покупателя) + ценность (знание продукта, понимание, какие выгоды несет каждая торговая позиция конечному потребителю).

Подробности читайте в «ФВ» № 41 (954) от 11.12.2018 г. в публикации «Где у него кнопка».

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
29.06.2018
Приказ №241н не закрепил за руководителем аптеки право работать за «первым столом»
02.03.2018
Американским первостольникам запрещено называть покупателям реальную стоимость лекарств
20.07.2017
Зарплаты первостольников выросли за год на 4 %
Популярное
05.12.2018
Росздравнадзор изымает из обращения препараты, содержащие валсартан производства «Майлен Лабораториз»
7533
04.12.2018
Эксперт: аптекам выгоднее всего продавать небрендированные дженерики
3886
04.12.2018
«7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
3876
05.12.2018
Эксперт: два крупнейших дистрибьютора активно занимают розничный рынок
27982
03.12.2018
Минздрав разработал изменения в надлежащую практику хранения лекарств и надлежащую аптечную практику
2144