На межрегиональный офсет не подали ни одной заявки

Межрегиональный офсетный контракт на закупку медизделий был признан не состоявшимся — на него не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Окончание подачи заявок — 17 января 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляла почти 75,2 млрд руб.

Заказчиками выступали московская Городская клиническая больница № 15 им. О.М. Филатова и государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация». Заявку разместил Департамент здравоохранения Москвы.

Конкурс был объявлен в конце декабря 2023 года. Согласно условиям контракта, его победитель должен был в течение десяти лет поставлять «перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные».

В апреле 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале объявил о проведении конкурса на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. По его словам, это контракт на закупку медицинских изделий двумя регионами, при заключении которого инвестор обязуется вложить в современное производство нитриловых перчаток не меньше 100 млн руб. и локализовать его на территории Самарской области в 2024 году.

В конце декабря того же года Москва также объявила об офсетном аукционе на поставку лекарств. Общая начальная цена контракта достигает почти 7,1 млрд руб. Выигравшая компания в 2027—2030 годах должна поставить препаратов по 52 МНН и 24 группам.