Москва заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств
Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще один офсетный контракт на поставку лекарств. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Окончание подачи заявок — 17 января 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 7,1 млрд руб.
Согласно условиям контракта, выигравшая компания должна будет вложить в производство на территории Москвы 1 млрд руб. В течение 2027—2030 годов она должна поставить препаратов по 52 МНН и 24 группам. Планируется, что больше всего будет потрачено на лекарственное средство ромиплостим — более 1,9 млрд руб.
В 2023 году Москва уже объявляла четыре офсетных контракта на поставку лекарств. Так, в конце февраля были подведены итоги двух других тендеров. Победителем одного из них стала компания «Р-Фарм», которая вчетверо снизила начальную максимальную стоимость контракта – с 4,2 млрд до почти 1,1 млрд руб. Однако с результатами проведенного офсетного конкурса не согласился «Биокад», который подал жалобу в ФАС, но она была признана необоснованной. Победителем второго офсетного контракта стала компания «Велфарм-М». Она снизила начальную максимальную цену контракта с 3,1 млрд до почти 2,9 млрд руб. В марте также еще два конкурса выиграли «Фармасинтез» и «Р-Фарм».
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