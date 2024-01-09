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Москва заключит еще один офсетный контракт на поставку лекарств

09.01.2024
10:11
Артем Косенок
Москва объявила об офсетном аукционе на поставку лекарств. Общая начальная цена контракта достигает почти 7,1 млрд руб. Выигравшая компания в 2027—2030 годах должна поставить препаратов по 52 МНН и 24 группам.
Фото: Freepik

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил еще один офсетный контракт на поставку лекарств. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Окончание подачи заявок — 17 января 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 7,1 млрд руб.

Согласно условиям контракта, выигравшая компания должна будет вложить в производство на территории Москвы 1 млрд руб. В течение 2027—2030 годов она должна поставить препаратов по 52 МНН и 24 группам. Планируется, что больше всего будет потрачено на лекарственное средство ромиплостим — более 1,9 млрд руб.

В 2023 году Москва уже объявляла четыре офсетных контракта на поставку лекарств. Так, в конце февраля были подведены итоги двух других тендеров. Победителем одного из них стала компания «Р-Фарм», которая вчетверо снизила начальную максимальную стоимость контракта – с 4,2 млрд до почти 1,1 млрд руб. Однако с результатами проведенного офсетного конкурса не согласился «Биокад», который подал жалобу в ФАС, но она была признана необоснованной. Победителем второго офсетного контракта стала компания «Велфарм-М». Она снизила начальную максимальную цену контракта с 3,1 млрд до почти 2,9 млрд руб. В марте также еще два конкурса выиграли «Фармасинтез» и «Р-Фарм».

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