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На разработку питательных...

На разработку питательных сред выделят субсидии

15.08.2023
16:06
Артем Косенок
Таисия Кубрина
На разработку питательных сред и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний подведомственные Роспотребнадзору учреждения получат субсидии. Также разработаны правила получения таких субсидий.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Подведомственные Роспотребнадзору учреждения при проведении ими лабораторных исследований, предусмотренных госзаданием, получат субсидии на разработку питательных сред и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Объем субсидии будет рассчитываться на основании представленного учреждением финансово-экономического обоснования заявленного размера субсидии. Результатом предоставления субсидии будет являться количество (объем) произведенных питательных сред и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, соответствующих объему государственного задания на проведение лабораторных исследований. 

Надзорный орган также опубликовал правила получения таких субсидий. Так, подведомственные учреждения Роспотребнадзора представляют в срок до 15 января очередного финансового года заявки на цели предоставления субсидии, с приложением плана-графика их распределения по учреждениям и с указанием информации об объемах.

Накануне Минпромторг предложил установить балльные критерии для оценки степени локализации готовых питательных сред для выращивания микроорганизмов. Ранее такая система начала действовать в отношении 18 видов медицинского оборудования.

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