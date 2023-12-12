На ряд детских товаров из аптечного ассортимента ввели льготную ставку НДС

Правительство расширило перечень детских товаров, которые облагаются НДС по сниженной ставке в 10%. В частности, речь идет о таких товарах из аптечного ассортимента, как соски. Такое постановление № 2084 от 08.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей, подчеркнули в правительстве. В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки для детского питания, соски, подгузники и пеленки, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.

Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утвержденного правительством в 2020 году. Основная цель этого плана – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.

В октябре президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает льготную ставку НДС в 10% для товаров по уходу за детьми. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, закон направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей. Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей.