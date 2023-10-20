Президент подписал закон о льготной ставке НДС для товаров по уходу за детьми

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает льготную ставку НДС для товаров по уходу за детьми. В частности, речь идет о таких товарах из аптечного ассортимента, как соски (включая пустышки). Документ № 504-ФЗ от 19.10.2023 опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу через месяц.

Проект федерального закона был внесен правительством в Госдуму в конце июля. Документ предусматривает внесение изменений в подп.2 п.2 ст.164 Налогового кодекса РФ, касающийся расширения перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10% при реализации. Список дополнен товарами категории детской мебели, социально значимых групп детских товаров, изделиями для ухода за детьми, удерживающих устройств, пеленок и т.д.

Закон направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, отмечается в пояснительной записке к документу. Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей.