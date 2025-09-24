На здравоохранение направят 1 трлн рублей до 2030 года

Минфин собирается в полном объеме обеспечить программы лекобеспечения, включая помощь детям с тяжелыми, редкими заболеваниями через фонд «Круг добра», профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение лекарств по программе 14 ВЗН. Об этом говорится в сообщении министерства об изменениях в закон о бюджете.

Из материалов к проекту бюджета России на 2026—2028 годы следует, что на здравоохранение дополнительно направят 1 трлн руб. в шестилетнем периоде. Из них на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» выделят более 900 млрд руб. В рамках нацпроекта «Семья» направят средства на развитие инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц и роддомов. На эти цели предусмотрено более 94 млрд руб.

На выполнение нацпроектов по обеспечению технологического лидерства в бюджете на ближайшие три года заложено около 1,9 трлн руб.(567,8 млрд руб. в 2026 году, 652,8 млрд руб. в 2027 году, 658,9 млрд руб. в 2028 году). В рамках нацпроекта «Станки» выделят 117,8 млрд руб. Фонд развития промышленности (ФРП) получит 75,2 млрд руб. на льготные кредиты для проектов в отраслях, связанных с технологическим развитием.

Минфин также намерен внести изменения в Налоговый кодекс и увеличить ставку НДС с 20 до 22% с 2026 года. При этом льготная ставка в 10% на лекарства, продукты и товары для детей сохранится. Порог уплаты НДС для организаций на УСН предлагается снизить с 60 млн до 10 млн руб.