Национальный конгресс по болезням органов дыхания: перспективы небулайзерной терапии

На открытии Конгресса его президент – академик РАН заявил, что ни одно другое научное объединение в стране не проводит столько социально значимых мероприятий, как Российское респираторное общество, а конгресс пульмонологов – одно из самых важных событий в этом ряду. Его цель состоит в развитии российской пульмонологии путем распространения научных достижений в области диагностики и лечения заболеваний органов дыхания на территории РФ и стран СНГ.

Ключевые темы конгресса – инновации в диагностике, лечении и профилактике заболеваний органов дыхания и клинические рекомендации в этой сфере, в частности, по вопросам ингаляционной (небулайзерной) терапии. Этот современный и эффективный метод лечения заболеваний респираторного тракта позволяет проводить местную терапию, доставляя в дыхательные пути препараты, поддерживая их высокую концентрацию в очаге воспаления и уменьшая риск системных побочных эффектов.

О том, что эффективность небулайзерной терапии во многом зависит от техники, с помощью которой она осуществляется, говорил в докладе на конгрессе Александр Малахов – главный внештатный детский пульмонолог Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, председатель правления «Педиатрического респираторного общества». Он рассказал о результатах клинической апробации компрессорных и МЭШ-ингаляторов японской компании A&D («ЭЙ энд ДИ»), хорошо известной на мировом рынке высокоточной медтехники. Апробация проводилась в пульмонологическом отделении Университетской детской клинической больницы с января по июнь 2018 года. Итоги полугодового исследования подтвердили, что ингаляторы A&D мягко и точно доставляют лекарственные препараты в различные отделы дыхательных путей, обеспечивая быстрое купирование симптомов. Их преимущества – в простоте, удобстве и возможности длительного использования благодаря функции защиты от перегрева, которой снабжены ключевые модели (CN-233 и CN-231). Дома ими могут пользоваться все члены семьи, а в стационаре – большое число пациентов: мощная система охлаждения электромотора и термозащиты ингалятора CN-231 продлевает время его работы.

В инновационном – компактном и бесшумном – МЭШ-небулайзере UN-233 низкочастотный ультразвук подается не на препарат, а на сетку-мембрану, поэтому молекулы вдыхаемого вещества не разрушаются, что расширяет спектр используемых лекарств. Ингалятор произведен в соответствии с европейским стандартом по небулайзерной терапии EN-13544-1 и российскими стандартами качества1. Низкий уровень шума позволяет использовать данную модель для ингаляционной терапии у детей до года, не нарушая сон. Остаточный объем МЭШ-ингалятора UN-233 – 0,2 мл.

Хорошее проникновение аэрозоля с диаметром частиц 2,1 мкм обеспечивает возможность лечения широкого спектра заболеваний дыхательных путей. При этом прибор прост в использовании: управляется одной кнопкой и автоматически отключается через 10 секунд при отсутствии раствора в емкости. Компактность UN-233 позволяет применять его в качестве мобильного ингалятора в дороге, на даче, работе и в школе.

Широкая и разнообразная линейка ингаляторов A&D компрессорного, ультразвукового и ультразвукового МЭШ-типов позволяет выбрать прибор в зависимости от задач ингаляционной терапии в быту, амбулаторной и стационарной практике. Ознакомиться с этими ингаляторами можно было на стенде компании «ЭЙ энд ДИ», принимавшей участие в работе Конгресса.

В рамках Конгресса прошли школы Российского респираторного общества для врачей, конкурс молодых ученых, симпозиумы, лекции, круглые столы и клинические разборы. Проводились они ключевыми специалистами в пульмонологии и смежных с ней областях: одних только именитых экспертов участвовало 112 человек.

На важнейшем мероприятии пульмонологической сфере медицины ведущие специалисты России и мира обсудили способы совершенствования медицинской помощи пациентам с респираторными заболеваниями, а также вопросы профилактики и снижения заболеваемости и смертности от данных патологий. Большой интерес вызвали выступления академика Александра Чучалина, президента «Российского Респираторного Общества», главного внештатного пульмонолога Департамента здравоохранения Москвы, профессор Андрея Белевского, главного внештатного пульмонолога Минздрава России члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева и других. Участие в конгресс дает специалистам новые знания, раскрывает новые перспективы и побуждает к научным изысканиям.

1 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 01.02.18г. № РЗН 2016/4484.

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