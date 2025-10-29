Нейросеть от китайской Harbour впервые смогла сгенерировать человеческие антитела с нуля

Китайская биотехнологическая компания Harbour BioMed представила первую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая создает полностью человеческие антитела, с помощью которых можно создавать биспецифические антитела, конъюгаты антитело-лекарственное средство (ADC), CAR-T-терапии и мРНК-препараты. Об этом говорится в пресс-релизе.

Нейросеть генерирует антитела, содержащие только тяжелые цепи (HCAb). Обычные антитела состоят из четырех белковых цепей: двух тяжелых (весят 50 килодальтонов) и двух легких (25 килодальтонов). Благодаря отсутствию легких цепей HCAb в два-три раза меньше по размеру и лучше проникает в ткани, доставляя лекарственные вещества в труднодоступные участки организма.

Систему обучили на 9 млн последовательностей человеческих антител. Она работает на платформе Hu-mAtrIx AI и, как утверждается, может разрабатывать новые лекарства быстрее, чем обычный скрининг. Такой метод требует годы перебора тысяч молекул учеными в поисках нужного эффекта и стоит миллионы долларов. Вместо этого ИИ-модель сразу создает новые последовательности антител специально под ту или иную задачу.

Нейросеть сгенерировала 107 последовательностей, из которых 78,5% (84) оказались рабочими — они смогли обнаружить болезнетворные белки и связаться с ними. Для сравнения: стандартный скрининг дает такой же результат менее чем в 10% случаев. Двадцать молекул, разработанных ИИ, уже успешно прошли лабораторные проверки и подтвердили действенность.

Harbour также объявила об учреждении международного альянса, в который вошли Fortera Capital, Insilico Medicine, Molecular Mind и другие ИИ-компании.​

На создание лекарств как правило требуется более десяти лет и около 1 млрд долл. Причем 90% разработок не выходят на рынок. Технологии машинного обучения могут значительно сократить денежные и временные затраты. К примеру, китайской Insilico Medicine удалось с помощью ИИ сгенерировать препарат для лечения легочного фиброза и довести его до исследований на людях всего за 18 месяцев, потратив около 2 млн долл. на это. Этот процесс обычно занимает до шести лет и обходится более чем в 400 млн долл. К 2023 году медикамент успешно прошел I фазу клинических испытаний, а в 2025-м завершил II фазу, заметно улучшив функции легких участников.