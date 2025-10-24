«Неофарм» завершила сделку по приобретению двух нижегородских сетей

Компания «Неофарм» (сеть аптек «Столички») завершила процесс интеграции и ребрендинга двух региональных аптечных сетей — «Солнечное здоровье» и «Будьте здоровы». Теперь в Нижнем Новгороде действуют 67 аптек сети.

Сделка и интеграция новых точек укрепит позиции сети в важном регионе России, сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день в наших аптеках в Нижегородской области уже трудится более 200 сотрудников», — добавила руководитель сети аптек «Столички» Маргарита Массалютина.

Большая часть обновленных аптек расположена в жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. В ходе сделки компания сохранила аптеку-музей на Октябрьском проспекте, где воссоздана атмосфера советской эпохи.

«Неофарм» как федеральная сеть с соответствующими амбициями стремится укрепить присутствие на крупных региональных рынках, говорит генеральный директор AlphaRM Николай Демидов.

«В Нижнем Новгороде в 2024 году громкое приобретение сделала «Ригла», заняв лидирующую позицию в городе по доле рынка. С указанным приобретением и учитывая позиционирование «Столичек», «Неофарм» займет в Нижнем Новгороде заметную позицию в нижнем ценовом сегменте», — отметил Николай Демидов.

По его словам, «Неофарм», хотя и заключает меньше сделок, чем «Ригла», но делает это последовательно в течение нескольких последних лет.

«Очевидно, что федералы конкурируют за активы в регионах», — резюмировал глава аналитической компании.

Сеть «Столички» входит в холдинг «Неофарм» и насчитывает более 1600 аптек в 80 городах Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов России. По данным AlphaRM за семь месяцев 2025 года, «Неофарм» занимает шестую позицию по общему объему продаж и доле рынка среди аптечных сетей России.

На май 2025 в Нижегородской области было 34 точки «Неофарм» и 42 точки «Солнечного здоровья». Сейчас же в данном регионе за «Неофарм» числится 57 точек на сумму 836 млн руб. (суммарно за период январь-август 2025 года). Доля в регионе (Нижегородская область) «Неофарм» в рублях по итогам 8 месяцев 2025 составила 2,46%.

Общее количество аптек «Неофарм» в 19 регионах присутствия на август 2025 составило 1788, выручка по итогам YTD’8 2025: 71,6 млрд руб., а доля на розничном коммерческом рынке РФ (8 месяцев 2025 года) в рублях — 4,69%