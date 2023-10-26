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Несколько форм документов...

Несколько форм документов для лицензирования деятельности по БМКП предложили исключить

26.10.2023
12:55
Артем Косенок
Росздравнадзор предложил внести изменения в приказ об утверждении форм документов, используемых в процессе лицензирования деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Надзорный орган намерен исключить пять форм документов.
Фото: freepik/ru.freepik.com

Росздравнадзор намерен признать утратившими силу ряд приложений к приказу надзорного органа № 886 от 10.02.2022 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в процессе лицензирования деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов». Соответствующий проект документа размещен на портале regulation.gov.ru. Речь идет о приложениях № 1—4, а также № 15.

К ним относятся уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов соискателем лицензии при подаче заявления о ее предоставлении на деятельность по производству БМКП или при подаче заявления о внесении изменений в реестр лицензий.

Также предлагается исключить из приказа уведомление о возврате заявления о предоставлении лицензии или заявления о внесении изменений в реестр лицензий. Кроме того, будет исключено уведомление о необходимости устранения грубых нарушений лицензионных требований, соблюдение которых является обязательным при осуществлении деятельности по производству БМКП.

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