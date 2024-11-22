Novartis купит разработчика генных терапий от нервно-мышечных заболеваний

Novartis приобретет американскую биотехнологическую компанию Kate Therapeutics за 1,1 млрд долл., получив права на новые препараты генной терапии. Швейцарский производитель сообщил об этом в пресс-релизе.

Сделка добавит в портфель Novartis разработки Kate в области лечения нервно-мышечных заболеваний, в том числе мышечной дистрофии Дюшенна и лице-лопаточно-плечевой мышечной дистрофии. Одна из наиболее перспективных — препарат KT430 от Х-сцепленной миотубулярной миопатии, в разработке которого участвовала японская Astellas.

Благодаря приобретению стартапа, учрежденного четыре года назад, Novartis также станет владельцем запатентованной платформы DELIVER, с помощью которой можно создавать капсиды аденоассоциированных вирусов — их используют для доставки терапевтических генов в нужные клетки организма. Как утверждается, технологии Kate, разработанные на основе исследований Института Броуда, позволяют это делать наиболее точно.

Покупка Kate последовала за недавней сделкой Novartis с Ratio Therapeutics стоимостью 745 млн долл. о совместной разработке радиофармацевтического препарата для лечения рака. В этом году швейцарский производитель также купил компании Mariana Oncology за 1 млрд долл. и Morphosys за 2,9 млрд долл., которые специализируются на противоопухолевых лекарствах.

Среди препаратов Novartis уже есть одна генная терапия от нервно-мышечных заболеваний — «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек), которой лечат спинальную мышечную атрофию. В декабре 2021 года ее зарегистрировали в России, а в июле 2022 года официально ввели в гражданский оборот. Однако общемировые продажи лекарственного средства в 2023 году упали на 9% до 1,2 млрд долл.



Кроме того, на этой неделе Novartis увеличила целевой показатель среднегодового роста продаж с 5% до 6% на ближайшие четыре года. Компания также намерена повысить операционную маржу до 40% к 2027 году.