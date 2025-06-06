Novartis обвинили в скрытой рекламе препарата под видом научного доклада

Управление по надзору за соблюдением правил обращения рецептурных препаратов Великобритании (PMCPA) вынесло фармацевтической компании Novartis строгое предупреждение за скрытое продвижение радиолигандного препарата Pluvicto (177Lu-vipivotide tetraxetan). Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Жалобу анонимно подал британский врач. В ноябре 2023 года ему прислали на электронную почту письмо со ссылкой на якобы доклад о прошедшем конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO). Однако вместо этого открывалась страница с видеороликами о лекарстве швейцарского производителя и рекламным баннером.

Как обозначил регулятор, таким образом фармгигант «подорвал доверие к отрасли и дискредитировал ее». Отмечается также, что коммерческий характер контента не был четко обозначен с самого начала (только в конце мелким шрифтом), что нарушает действующие требования к рекламе. Кроме того, приведенные в ней показания медикамента одобрены в Европе, а не в Великобритании.

Novartis объяснила это невнимательностью своего сотрудника. При согласовании списка получателей сообщений один из менеджеров назвал Европу вместо Европейского союза (ЕС). Как следствие, рекламные материалы отправлены британским медработникам.

Тем не менее PMCPA отвергло это оправдание, предупредив все фармкомпании обращать особое внимание на соблюдение правил при реализации рекламных кампаний.

Pluvicto назначается при раке предстательной железы. В 2022 году радиофармпрепарат вышел на рынки Европы, США и Великобритании.

В конце прошлого года Novartis обвинили в незаконных выплатах врачам для продвижения препарата «Гилениа» (финголимод) от рассеянного склероза. Иск подал бывший сотрудник компании, утверждавший, что для врачей проводились дорогие ужины под видом образовательных мероприятий и организовался активный досуг, чтобы те чаще назначали лекарство пациентам.