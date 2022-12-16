Novartis продаст права на пять препаратов от болезней глаз

Швейцарская Novartis продаст права на пять препаратов для лечения заболеваний глаз фармацевтической компании Harrow. Об этом сообщается на сайте производителя.

Harrow получит права на глазные капли для лечения катаракты Ilevro и Nevanac, глазные капли для лечения бактериального конъюнктивита Vigamox, глазные капли от воспаления Maxidex и инъекционный препарат Triesence. Сделка поможет Harrow достичь «ведущей позиции на рынке офтальмологических препаратов США», говорится в заявлении генерального директора компании Марка Л. Баума.

Harrow получит эксклюзивные права на препараты в США. Harrow выплатит Novartis 130 млн долл. авансом и еще 45 млн долл., если препарат Triesense выйдет на рынок. Сделка, скорее всего, будет закрыта в I квартале 2023 года. Novartis по-прежнему сохранит права на препараты за пределами Соединенных Штатов.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что Novartis рассматривает возможность продать свои офтальмологическое и респираторное подразделения. FiercePharma пишет, что эти два подразделения не входят в пять основных терапевтических областей, на которые генеральный директор компании Вас Нарасимхан намерен сделать упор при планировании будущего развития.

Компания давно уже занимается тем, что избавляется от офтальмологических активов. В 2019 году швейцарский производитель выделил свое подразделение по уходу за глазами Alcon в самостоятельную компанию.