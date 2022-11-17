СМИ сообщили о планах Novartis продать два подразделения за 5 млрд долларов

Novartis рассматривает продажу офтальмологического и респираторного отделений, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Отделение респираторных заболеваний компании разрабатывает препараты для лечения идиопатического легочного фиброза, астмы и т.д. Офтальмологическое подразделение работает над методами лечения для защиты и восстановления зрения. Компания планирует продать активы, чтобы сосредоточиться на основных направлениях деятельности — лечении сердечных, иммунологических, неврологических заболеваний, а также борьбе с солидными опухолями и гематологии.

Покупателями могут выступить инвестиционные компании, стоимость сделки оценивается в сумму более 5 млрд долл.

Bloomberg отмечает, что Novartis только начала обдумывать этот вопрос, и решение не будет принято, пока производитель не закончит выделение дженерикового подразделения Sandoz. В августе компания сообщила, что Sandoz окончательно станет отдельной компанией во второй половине 2023 года.

В 2019 году Novartis завершила выделение офтальмологического подразделения Alcon в самостоятельную компанию. С помощью такой меры компания планировала запустить множество новых блокбастеров и увеличить долю доходов от «инновационных» препаратов.