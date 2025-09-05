Novartis заключила сделку на 9 млрд долл. по разработке препаратов от болезней сердца

Novartis заключила соглашение с китайской Argo Biopharmaceutical на 5,2 млрд долл. для получения прав на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе.

Швейцарский производитель выплатит новому партнеру 160 млн долл. авансом. В случае положительных итогов исследований и выхода разработок в продажи Argo получит еще до 5,2 млрд долл. Кроме того, биотехнологический стартап будет получать роялти с продаж лекарств, выведенных на рынок.

Фармацевтический гигант закрепил за собой приоритетное право на покупку препарата BW-00112 — Argo проводит его клинические испытания (КИ) сама, но не сможет продать его конкурентам без согласия Novartis. В основу лекарства легла технология РНК-интерференции — искусственно созданные молекулы РНК находят в клетке нужный ген и разрезают его, останавливая синтез белка, вызывающего заболевание.

BW-00112 блокирует ANGPTL3 (ангиопоэтин-подобный белок 3), регулирующий количество жиров в крови. Его действие оценивается на II фазе КИ при тяжелой гипертриглицеридемии — патологии жирового обмена, из-за которой в крови накапливается избыток триглицеридов, что создает высокий риск закупорки сосудов и, как следствие, развития инфаркта или инсульта.

Также Novartis стала владельцем прав на лекарство от дислипидемии — нарушения липидного обмена, при котором в крови накапливается избыток «вредного» холестерина и триглицеридов, что приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Оно пока проходит доклинические исследования, но уже в следующем году планируется начало I фазы КИ.

Предыдущие договоренности

Это уже третья сделка между компаниями, расширяющая их сотрудничество, которое началось в январе прошлого года. Тогда Novartis заплатила 185 млн долл. за права на два экспериментальных медикамента Argo от тех же болезней, обещав дополнительно до 4,2 млрд долл. в случае успешного завершения КИ и прохождения всех регистрационных процедур.