Novartis завершила процесс выделения Sandoz в отдельную компанию

Отделение Sandoz от Novartis успешно завершилось после первого дня торгов на Швейцарской фондовой бирже. Акции компании включены в основные рыночные индексы. Sandoz сегодня впервые приняла участие в торгах на бирже в качестве независимой компании. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Sandoz. В течение дня акции компании торгуются на уровне 24 швейцарских франков.

На встрече инвесторов ранее сообщалось, что инвестиционную стоимость Sandoz должны обеспечить шесть стратегических направлений. Это фундаментальные рыночные показатели, лидерство и масштабирование, многочисленные факторы роста, повышение маржинальной прибыли, ускоренное движение денежных средств для инвестирования и четкая стратегия устойчивого развития.

В октябре 2021 года сообщалось, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения. Среди причин назывались высокая конкуренция на рынке и падение прибыли. В сентябре 2023 года акционеры Novartis проголосовали за выделение Sandoz в отдельную компанию. Новая компания планирует в ближайшие два года выпустить на рынок как минимум пять новых биологических препаратов.