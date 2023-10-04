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Novartis завершила процесс...

Novartis завершила процесс выделения Sandoz в отдельную компанию

04.10.2023
16:45
Артем Косенок
В Sandoz сообщили о завершении отделения от Novartis. Компания впервые приняла участие в торгах на Швейцарской фондовой бирже.

Отделение Sandoz от Novartis успешно завершилось после первого дня торгов на Швейцарской фондовой бирже. Акции компании включены в основные рыночные индексы. Sandoz сегодня впервые приняла участие в торгах на бирже в качестве независимой компании. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Sandoz. В течение дня акции компании торгуются на уровне 24 швейцарских франков.

На встрече инвесторов ранее сообщалось, что инвестиционную стоимость Sandoz должны обеспечить шесть стратегических направлений. Это фундаментальные рыночные показатели, лидерство и масштабирование, многочисленные факторы роста, повышение маржинальной прибыли, ускоренное движение денежных средств для инвестирования и четкая стратегия устойчивого развития.

В октябре 2021 года сообщалось, что Novartis рассматривает возможность продажи своего подразделения. Среди причин назывались высокая конкуренция на рынке и падение прибыли. В сентябре 2023 года акционеры Novartis проголосовали за выделение Sandoz в отдельную компанию. Новая компания планирует в ближайшие два года выпустить на рынок как минимум пять новых биологических препаратов.

Sandoz ведет свою историю с 1886 года. Компания входит в число мировых лидеров в сфере дженериковых препаратов и биоаналогов. В 2022 году совокупный объем продаж Sandoz составил 9,1 млрд долл. США.

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