Новая версия ПО компании «Спарго Технологии» адаптирована к переходу на 20% НДС

АО «Спарго Технологии» представило обновленную версию программного обеспечения «F3TAIL», которая облегчит аптекам переход на новую ставку НДС. Налог будет повышен с 18 до 20% с 1 января 2019 г.
Новые опции помогут аптеке изменить ставку в справочниках товаров и услуг, сделать переоценку товарных остатков, ограничить продажу товара с устаревшей ставкой на АРМ-кассира и провести необходимые изменения в бизнес-процессах учреждения.
«Чем раньше аптечное учреждение начнет подготовку, тем лучше. «F3TAIL» поможет вовремя и с минимальными затратами начать работу по новым правилам 303-ФЗ от 03.08.2018. Для начала работы необходимо обновить программное обеспечение «F3TAIL» и прошивку торгового оборудования до актуальной версии. Наши клиенты, имеющие договоры лицензионной поддержки, своевременно получат обновление версии и смогут встретить изменение ставки НДС во всеоружии без каких-либо дополнительных затрат», – отметил Борис Скребнев, коммерческий директор АО «Спарго Технологии».
Получить ответы на самые популярные вопросы руководства аптек можно здесь: НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям
Источник: spargo.ru
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