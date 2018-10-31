Новая версия ПО компании «Спарго Технологии» адаптирована к переходу на 20% НДС

16:39
17 декабря 2018
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АО «Спарго Технологии» представило обновленную версию программного обеспечения «F3TAIL», которая облегчит аптекам переход на новую ставку НДС. Налог будет повышен с 18 до 20% с 1 января 2019 г. 

Новые опции помогут аптеке изменить ставку в справочниках товаров и услуг, сделать переоценку товарных остатков,  ограничить продажу товара с устаревшей ставкой на АРМ-кассира и провести необходимые изменения в бизнес-процессах учреждения. 

«Чем раньше аптечное учреждение начнет подготовку, тем лучше. «F3TAIL» поможет вовремя и с минимальными затратами начать работу по новым правилам 303-ФЗ от 03.08.2018. Для начала работы необходимо обновить программное обеспечение «F3TAIL» и прошивку торгового оборудования до актуальной версии. Наши клиенты, имеющие договоры лицензионной поддержки, своевременно получат обновление версии и смогут встретить изменение ставки НДС во всеоружии без каких-либо дополнительных затрат», – отметил Борис Скребнев, коммерческий директор АО «Спарго Технологии». 

Получить ответы на самые популярные вопросы руководства аптек можно здесь: НДС 20%: как аптекам подготовиться к изменениям

Источник: spargo.ru

Компании
Протек (Центр внедрения)
Дистрибьютор

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