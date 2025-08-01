Novo Nordisk избрала нового гендиректора на фоне замедления роста продаж
Мазияр Майк Дустдар назначен новым генеральным директором датской фармацевтической компании Novo Nordisk, переживающей ослабление позиций на рынке препаратов для снижения веса. Об этом говорится в пресс-релизе.
Он придет на место Ларса Йоргенсена, который в мае неожиданно ушел в отставку. Вступление в должность состоится 7 августа.
Дустдар работает в Novo Nordisk более 30 лет. Он начал с позиции офисного сотрудника, а в 2013 году стал старшим вице-президентом по международным операциям. С тех пор под его руководством находится 80 зарубежных отделений фармгиганта, которые удвоили объем продаж за это время — в прошлом году их выручка составила 112 млрд датских крон (16,5 млрд долл.).
Вместе с этим производитель сообщил, что объединил подразделения доклинических и клинических исследований в единую структуру. Ее возглавит Мартин Хольст Ланге.
Novo Nordisk сталкивается с растущей проблемой распространения подделок своих препаратов на основе семаглутида, приносящих основную долю доходов. Ведутся многочисленные судебные разбирательства с целью защитить потребителей от фальсифицированных лекарств, которые стоят в три-четыре раза дешевле оригиналов (месячный курс «Оземпика»/Wegovy обходится в 800—1400 долл. без страхового покрытия, их копии — 199—300 долл.).
Кроме того, недавние прямые сравнительные исследования показали, что продукция датской компании уступает по эффективности конкурентам. Тирзепатид, разработанный корпорацией Eli Lilly, помог снизить вес участников на 20,2%, в то время как семаглутид — только на 13,7%. Превосходство отмечено по еще четырем показателям.
В июле Novo Nordisk скорректировала финансовые прогнозы на 2025 год. Если в январе заявляли о росте продаж Wegovy и «Оземпика» на 13–21%, то теперь — на 8—14%.
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