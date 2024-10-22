Novo Nordisk подала в Роспатент заявку на регистрацию еще одного бренда Ozempic

Датская фармкомпания Novo Nordisk подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда Ozempic. Заявка опубликована 18 октября в базе документов ведомства под номером 2024820297.

Товарный знак компания намерена зарегистрировать по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 5 — «препараты фармацевтические для лечения диабета».

В 2017 году Novo Nordisk уже подавала заявку на регистрацию товарного знака «Оземпик» (номер заявки 201772219), дата истечения срока действия исключительного права по ней — 30.05.2027. Как сообщил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, новая заявка на регистрацию, может быть, связана с тем, что предыдущая регистрация была написана кириллицей.

«Их регистрация в кириллице может быть прекращена в связи с неиспользованием. Видимо, в этой связи решили получить еще регистрацию», — поделился Михайлов.

«Оземпик» (МНН семаглутид) показан для применения у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа для улучшения гликемического контроля в качестве моно- или комбинированной терапии. Его также применяют и офф-лейбл для снижения веса.

В ноябре 2022 года Novo Nordisk уведомила Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок «Оземпика» в Россию. В декабре 2023 года правительство выдало принудительную лицензию на препарат «Герофарму» и «Промомеду».

Общие продажи «Семавика» и «Квинсенты» за восемь месяцев 2024 года составили 3,7 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно. Большая часть препаратов продается через аптеки – 3,4 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно, из них онлайн-продажи составили 1 млрд и 0,4 млрд руб., подсчитали аналитики AlphaRM.