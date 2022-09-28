Новый «Спутник V» проверят на эффективность клиническим исследованием

Новый «Спутник V» против вариантов «Дельта» и «Омикрон» проверят на эффективность клиническим исследованием. Об этом рассказал в ходе лекции на площадке форума Openbio зам. директора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передают его слова «Известия».

«Дельта-Омикрон» сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования», – заявил он.

По словам Логунова, всего на данный момент произведено и использовано в России и в мире более 150 млн доз вакцины «Спутник V».

В конце августа Центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии «Спутника V» против вариантов коронавирусной инфекции «Дельта» и «Омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «Омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1, писал «ФВ».

Между тем на этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полностью изменила перечень линий варианта коронавируса «Омикрон», которые находятся под особым наблюдением. В него вошли шесть линий, впервые выявленных в конце 2021 и июне-июле 2022 года. Организация теперь отслеживает BA.5.1, BA.5.2, BA.2.75, BQ.1, BJ.1 и BA.4.6, сообщил «Медицинский вестник». В июле ВОЗ исключила «Дельту» из вариантов, вызывающих беспокойство.