Новым гендиректором Renewal стал Владимир Гречкин

Эксклюзив
23.10.2025
11:17
ОльгаКоберник
В компании Renewal (АО «ПФК Обновление») назначен новый гендиректор: им стал Владимир Гречкин, ранее занимавший пост исполнительного директора. Дмитрий Грисюк, руководивший компанией последние два года, сфокусируется на финансах. Других кадровых перестановок в менеджменте производителя не планируется.
Владимир Гречкин | Фото: «ПФК Обновление»

В менеджменте АО «ПФК Обновление» произошли изменения. Совет директоров единогласно принял решение о назначении на пост генерального директора Владимира Гречкина, который до 22 октября 2025 года занимал позицию исполнительного директора компании. Об этом «ФВ» рассказал председатель совета директоров, основатель и совладелец компании Владлен Калустов.

Ранее ею руководил акционер Renewal Дмитрий Грисюк. Он был генеральным директором предприятия с весны 2023 года.

«Владимир Гречкин прошел все этапы роста в компании и в полной мере соответствует новой должности», — сказал Владлен Калустов.

Он добавил, что Дмитрий Грисюк сфокусируется на финансах.

«У нас отличная управленческая команда, никаких иных кадровых перестановок не планируется. Работаем штатно», — резюмировал Владлен Калустов.

АО «ПФК Обновление» основано в 1997 году и зарегистрировано в Новосибирской области. Портфель товарных знаков включает более 250 наименований. По данным компании, выручка в 2024 году составила 17,3 млрд руб. (+30%), было реализовано 182 млн упаковок (+15%), Ebitda margin составила 25%.

