Объем поставок иностранных готовых препаратов сократился на 6,9%

Общий объем поставок готовых лекарственных препаратов в Россию по итогам периода с января по сентябрь 2022 года составил 607,7 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки, включая НДС), без учета поставок из стран ЕАЭС. Динамика относительно аналогичного периода 2021 года при проведении расчетов в рублях составила 9,4%. Отгрузки in-bulk в денежном выражении демонстрируют рост на уровне 22,4%. Об этом сообщили аналитики RNC Pharma.

Натуральные объемы поставок по обеим товарным категориям при этом падают, ввоз готовых препаратов за год сократился на 6,9% в упаковках и на 8,6% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего было поставлено 1,24 млрд упаковок, что эквивалентно 23,9 млрд минимальных единиц. Отгрузки in-bulk потеряли за год 38%, всего с начала текущего года было ввезено порядка 1 млрд МЕД нерасфасованных препаратов.

Аналитики отмечают, что итоги работы участников внешнеэкономической деятельности по итогам сентября какими-то явными успехами или неудачами не отличались. Отгрузки готовых препаратов в рублевом выражении выросли на 9% относительно сентября 2021 года: всего было поставлено ЛП на сумму порядка 72 млрд руб. Ввоз нерасфасованных препаратов вырос на 16%, а общий объем отгрузок исчислялся суммой в 17,8 млрд руб.

В текущем году заметные изменения происходили в отношении ассортимента поставляемых в Россию препаратов. Сказались и санкционные ограничения, и чистка продуктовых портфелей, поскольку в условиях подорожавшей логистики и роста конкуренции со стороны российских производителей отгрузки отдельных товарных позиций стали не целесообразны, коррективы вносит также локализационный процесс. В отношении поставок готовых ЛП общее количество отгружаемых торговых наименований в январе — сентябре 2022 года достигло 2073 торговых марок, что на 27 позиций меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Максимальные рублевые объемы в периоде сравнения приходились на «Гардасил» (MSD), «Тресибу» (Novo Nordisk) и «Зепатир» (MSD). Два последних препарата были локализованы в России и поставляются сейчас в виде in-bulk, а что касается «Гардасила», то на протяжении 2021 года ввозились очень значительные объемы, сопоставимые с суммарными поставками данного препарата за последние 10 лет.

Максимальную динамику по группе готовых лекарственных препаратов показывает «Солирис» (Alexion): за год отгрузки препарата выросли в 2,7 тыс. раз (в рублях). Впрочем, препарат в середине 2020 года был исключен из госреестра и сейчас поставляется по специальной процедуре в следовых количествах. Второй результат с точки зрения рублевой динамики у препарата «Коселуго» (AstraZeneca): за год объемы отгрузок выросли в 785 раз, препарат получил РУ в конце 2021 года и сейчас речь идет о выходе на рабочие режимы поставок.

В группе нерасфасованных препаратов общее количество отгружаемых в Россию торговых марок по итогам января — сентября 2022 года сократилось на 18 штук. Сейчас речь идет о поставках 201 наименования. В прошлом году максимальные объемы из этих 18 позиций приходились на «Дюфалак» (Abbott) и «Джадену» (Novartis), оба они сейчас локализованы в России по полному циклу производства лекарственных форм на собственных предприятиях указанных компаний. Абсолютным рекордсменом с точки зрения рублевой динамики поставок в анализируемом периоде стал препарат «Гемлибра» (Roche): отгрузки относительно января — сентября 2021 года выросли в 68,5 раза. Упаковка препарата осуществляется на московском предприятии «Добролек» группы «Фармэко».

Динамика объемов поставок лекарственных препаратов в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за 2017—2021 гг. и I—III кварталы 2022 года, цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС)

Накануне зам. главы ФТС Руслан Давыдов заявил о проблемах с импортом жизненно важных лекарственных препаратов, производимых в США. При этом в службе не видят проблем с поставками остальных лекарственных средств. По сравнению с прошлым годом, по данным ФТС, импорт снизился всего на 1—2%. По словам Давыдова, лекарства идут в том числе через западную границу, и таможенные службы делают все необходимое для их оформления в первоочередном порядке.