Обязательную маркировку технических средств реабилитации ввели с 1 сентября
Правительство утвердило изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Список пополнили 77 новых позиций. Опубликовано соответствующее распоряжение № 1765-р от 04.07.2024.
В перечень внесли следующие технические средства реабилитации (ТСР) :
- санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании;
- трости опорные и тактильные, костыли, опоры и поручни;
- части и принадлежности протезов, функциональные узлы и ортезы;
- противопролежневые матрацы и подушки;
- специальные средства при нарушениях функций выделения;
- кресла-стулья с санитарным оснащением;
- кресла-коляски, относящиеся к медицинским изделиям.
Указанные пункты, а также препараты для ветеринарного применения необходимо будет маркировать с 1 сентября текущего года. Кроме того, маркировке с 1 марта 2025 года также подлежат медицинские перчатки.
В конце июня 2023 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. В перечень тогда предлагалось включить функциональные узлы протезов, специальные средства при нарушениях функций выделения и ряд другой продукции. Пилот начался с 15 октября 2023 года, он будет идти до 31 августа 2024 года.
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