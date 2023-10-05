Эксперимент по маркировке средств реабилитации начнется с 15 октября

Правительство опубликовало постановление о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. Соответствующий документ № 1632 от 03.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Пилот будет идти с 15 октября 2023 года по 31 августа 2024 года.

В перечень технических средств реабилитации попала следующая продукция:

трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни: 6602 00 000 0, 7326, 9021 10 100 0, 9021 90 900 9, 9403, 9620 00 000 9;

части и принадлежности протезов: функциональные узлы и ортезы: 9021 10 100 0, 9021 90 900 9;

противопролежневые матрацы и подушки: 9019 10 900 9, 9404 21, 9404 29 900 0;

специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (в части однокомпонентных калоприемников): 9018 39 000 0, 3006 91 000 0;

кресла-стулья с санитарным оснащением: 9401 79 000 9, 9402 90 000 0.

До 15 ноября 2023 года ЦРПТ разработает требования к информационной системе и к обеспечению защиты информации. Минпромторг до 15 декабря этого же года утвердит эти требования, а также разработает и утвердит по согласованию ‎с уполномоченными органами методические рекомендации по проведению эксперимента и план-график.

В конце июня Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. В перечень тогда предлагалось включить функциональные узлы протезов, телевизоры с сурдопереводом и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.

Ранее в России проходили эксперименты по маркировке отдельных видов медизделий, БАД, антисептиков и кресел-колясок. После окончания пилота в июне 2023 года на эту продукцию ввели обязательную маркировку.