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Эксперимент по маркировке...

Эксперимент по маркировке средств реабилитации начнется с 15 октября

05.10.2023
10:25
Артем Косенок
В России с 15 октября начнется эксперимент по маркировке технических средств реабилитации. В перечень вошли такие виды продукции, как функциональные узлы протезов и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.
Фото: pch.vector/ru.freepik.com

Правительство опубликовало постановление о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. Соответствующий документ № 1632 от 03.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Пилот будет идти с 15 октября 2023 года по 31 августа 2024 года.

В перечень технических средств реабилитации попала следующая продукция:

  • трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни: 6602 00 000 0, 7326, 9021 10 100 0, 9021 90 900 9, 9403, 9620 00 000 9;
  • части и принадлежности протезов: функциональные узлы и ортезы: 9021 10 100 0, 9021 90 900 9;
  • противопролежневые матрацы и подушки: 9019 10 900 9, 9404 21, 9404 29 900 0;
  • специальные средства ‎при нарушениях функций выделения (в части однокомпонентных калоприемников): 9018 39 000 0, 3006 91 000 0;
  • кресла-стулья с санитарным оснащением: 9401 79 000 9, 9402 90 000 0.

До 15 ноября 2023 года ЦРПТ разработает требования к информационной системе и к обеспечению защиты информации. Минпромторг до 15 декабря этого же года утвердит эти требования, а также разработает и утвердит по согласованию ‎с уполномоченными органами методические рекомендации по проведению эксперимента и план-график.

В конце июня Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. В перечень тогда предлагалось включить функциональные узлы протезов, телевизоры с сурдопереводом и специальные средства ‎при нарушениях функций выделения.

Ранее в России проходили эксперименты по маркировке отдельных видов медизделий, БАД, антисептиков и кресел-колясок. После окончания пилота в июне 2023 года на эту продукцию ввели обязательную маркировку.

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