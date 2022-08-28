Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1466 от 20.08.2022 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части продления сроков проведения экспериментов по маркировке товаров средствами идентификации».

Документ продлевает эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) и антисептиков до 28 февраля 2023 года.

– Постановление № 1475 от 22.08.2022 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101».

В России будут блокировать сайты, продающие запрещенные ветеринарные препараты. Также блокировать будут и ресурсы, на которых работают продавцы, не имеющие лицензии на фармдеятельность.

– Постановление № 1431 от 17.08.2022 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Документ упрощает предпринимателям возможность оспорить проведение проверок и других контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория. Теперь жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный сервис на портале Госуслуг, представители бизнеса смогут подписывать простой электронной подписью.

Росздравнадзор

– Информационное письмо № 02И-899/22 от 19.08.2022 «О применении раздела VII Постановления Правительства Российской Федерации № 593».

В документе поясняется, что решение об использовании дистанционного формата при проведении исследований препаратов принимает федеральная экспертная организация. Служба также подтвердила, что требование о ежегодном исследовании одной серии каждого из препаратов, поступивших в оборот в 2022—2023 годах, отменено для всех препаратов. Предоставлять протоколы таких исследований в Росздравнадзор также не требуется.

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов».

Ведомство подготовило замену действующим правилам аккредитации медицинских и фармацевтических работников. В новых правилах аккредитация дополнительно будет распространяться на фармацевтов-иностранцев. Также планируется увеличить часы на повышение квалификации в рамках НМО.