Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1826 от 13.10.2022 «О Едином реестре конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности».

Документом утверждаются правила формирования и ведения единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности. Так, предприятию, которое ранее воспользовалось такой возможностью, не нужно будет при реализации новых проектов повторно предоставлять документы.

Президент

– Указ № 773 от 26.10.2022 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Документ продлевает запрет на вывоз из страны ряда товаров и оборудования до 31 декабря 2023 года. В списке находится, в том числе, и фармацевтическая продукция.

Госдума

– Законопроект № 201628-8 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части совершенствования лекарственного обеспечения пациентов, страдающих орфанными заболеваниями).

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который позволит фонду «Круг добра» закупать лекарства для детей с заболеваниями из Перечня «14 ВЗН». В случае принятия документа такая возможность у фонда появится с 1 января 2023 года. Закупать препараты для взрослых из этого списка будет по-прежнему Министерство здравоохранения.

Минздрав

– Приказ № 685 от 21.10.2022 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей».

Приказ продлил период, в который производители должны привести документы в соответствие с новой фармакопеей, — до 2026 года. Сделать это будет необходимо при первом же внесении изменений в регдосье.

Минздрав и Минпромторг

– Приказ № 4136/640н от 30.09.2022 «Об утверждении порядка межведомственного информационного взаимодействия по предоставлению Министерством здравоохранения Российской Федерации Министерству промышленности и торговли Российской Федерации сведений о лекарственных средствах, указанных в части 5 статьи 18 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-Ф3 «Об обращении лекарственных средств».

Документом утверждается порядок доступа Минпромторга к коммерческой тайне производства лекарств. Минздрав должен будет передавать информацию министерству в рамках межведомственного взаимодействия.

ФАС

– Разъяснение № ТН/96684/22 от 20.10.2022 «О порядке ценообразования на лекарственные препараты, вновь включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

ФАС представила подробную инструкцию расчета цен на товарные остатки на складах и в аптеках после регистрации цен на ЖНВЛП производителем. Реализация и отпуск организациями оптовой и розничной торговли лекарств из Перечня ЖНВЛП запрещена до государственной регистрации производителем их предельных отпускных цен, напомнила служба.