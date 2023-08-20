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Обзор отраслевых нормативно-правовых...

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

20.08.2023
13:15
Артем Косенок
Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов.

Правительство

– Постановление № 1332 от 12.08.2023 «О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)».

Правила лицензирования техобслуживания медизделий были обновлены. В частности, Росздравнадзор получил возможность вносить изменения в реестр из-за смены наименования выполняемых работ или оказываемых услуг без проведения оценки соответствия компании или ИП лицензионным требованиям и предоставления ими заявления о внесении изменений.

– Постановление № 1328 от 12.08.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 года № 839».

Правительство изменило правила предоставления тарифных льгот для ввоза приоритетной продукции. В частности, были определены условия для внесения изменений в реестр товаров.

– Распоряжение № 2147-р от 09.08.2023 «Перечень получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня».

Правительство выделило на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня более 1,8 млрд руб. субсидий. Средства можно будет направить на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

– Постановление № 1338 от 16.08.2023 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по использованию возможностей государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в целях обеспечения сопровождения товаров документами, подтверждающими их соответствие требованиям технических регламентов».

В России проведут эксперимент по автоматической проверке качества товаров через систему маркировки. Сертификаты и декларации будут сверять с конкретной партией продукции.

Роспотребнадзор

– Проект приказа «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

На разработку питательных сред и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний подведомственные Роспотребнадзору учреждения получат субсидии. Также разработаны правила получения таких субсидий.

Минпромторг

– Проект постановления «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719».

Ведомство установит балльные критерии для оценки степени локализации готовых питательных сред для выращивания микроорганизмов. Ранее такая система начала действовать в отношении 18 видов медицинского оборудования.

Президент 

– Указ № 622 от 17.08.2023 «О порядке разработки и корректировки прогноза научно-технологического развития Российской Федерации».

Президент подписал указ о разработке прогнозов научно-технологического развития страны. Их будут составлять на 12 лет, а корректировать — каждые шесть лет.

Рособрнадзор

– Проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по предоставлению государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности».

Служба предлагает внести изменения в процедуру лицензирования вузов и колледжей. Избыточные административные процедуры упростятся, а срок некоторых услуг будет сокращен.

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