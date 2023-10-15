Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство

– Постановление № 1672 от 10.10.2023 «О признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 1222».

Правительство сняло с ФТС обязанность информировать Минздрав о ввозе и вывозе биомедицинских клеточных продуктов. Изменения вступят в силу с 1 апреля следующего года.

– Распоряжение № 2799-р от 11.10.2023 «Об утверждении прилагаемых изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации».

Правительство включило приложение «Честный знак» в перечень программ, которые обязательны для предустановки на гаджеты. Решение было принято для удобства пользователей, отметили в правительстве.

– Постановление № 1678 от 11.10.2023 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Правительство утвердило правила применения учебными заведениями дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Теперь допускается биометрическая идентификация студентов при итоговой и промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости.

Минздрав

– Проект приказа «Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ)».

Ведомство планирует исключить антибиотики из стандартов лечения ОРВИ у взрослых. При этом министерство намерено расширить использование противовирусных препаратов.

Росздравнадзор

– Проект приказа «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по формированию перечня видов медицинских изделий, подлежащих обращению в соответствии с Особенностями обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2022 г. № 552».

Надзорный орган выступил с инициативой снова создать межведомственную комиссию по определению перечня дефицитных медизделий для их ускоренной регистрации. Документ в случае принятия будет действовать до 1 января 2025 года.

– Проект приказа «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 26 августа 2022 г. № 7974 «Об утверждении форм оценочных листов, в соответствии с которыми Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами проводится оценка соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении фармацевтической деятельности».

Надзорный орган намерен утвердить новые оценочные листы для получения фармацевтической лицензии. Всего планируется добавить 14 вопросов. В частности, они касаются порядка обращения радиофармпрепаратов.