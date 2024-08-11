Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент

— Федеральный закон № 310-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Президент подписал закон о внесении изменений в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Теперь лицензиатов будут уведомлять о готовности акта оценки соответствия в течение одного рабочего дня с даты оформления документа через портал госуслуг или по электронной почте.

— Федеральный закон № 292-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменения в статью 57 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств». Ранее Госдума приняла документ сразу во втором и третьем чтениях.

Президент подписал закон о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, а также при отсутствии сведений об их маркировке в системе МДЛП. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

— Федеральный закон № 323-ФЗ от 08.08.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Президент подписал закон, который дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Закон, подписанный президентом, вступит в силу с 1 сентября.

Минздрав

— Приказ № 245н от 20.05.2024 «Об утверждении формы выписки из реестра разрешений на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для исполнения индивидуального медицинского назначения биомедицинского клеточного продукта, специально произведенного для отдельного пациента непосредственно в медицинской организации, в которой применяется такой биомедицинский клеточный продукт».

Минздрав утвердил форму выписки из реестра разрешений на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов. Форма выписки содержит 16 пунктов. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Роспотребнадзор

— Проект приказа «О внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 14.09.2023 № 635».

Роспотребнадзор разработал новые индикаторы риска по обороту биоактивных добавок (БАД), кожных антисептиков и упакованной воды. Перечень индикаторов риска предлагается дополнить пятью новыми позициями.