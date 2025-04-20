Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
Минздрав
— Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 205н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».
Министерство здравоохранения намерено продлить срок действия номенклатуры медицинских и фармацевтических работников до 1 марта 2027 года, следует из проекта приказа. Действие документа, согласно текущей его версии, должно закончиться 1 сентября.
— Приказ № 155н от 27.03.2025 «Об утверждении порядка возложения руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты».
Утвержден порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку при оказании первичной и скорой помощи. Так, по приказу руководителя медорганизации фельдшеры и акушерки смогут назначать лекарства и выписывать рецепты на препараты.
— Проект постановления «Об утверждении Правил ценообразования на незарегистрированные лекарственные препараты для медицинского применения, которые ввезены в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента и международные непатентованные, или группировочные, или химические наименования которых содержатся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Минздрав представил проект постановления, которым утверждаются правила ценообразования для незарегистрированных препаратов, ввозимых по индивидуальным показаниям. Согласно документу, организации должны подавать заявление в Минздрав в бумажном виде. Перечень утвержденных цен будет публиковаться на сайте министерства.
— Проект постановления «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».
ФМБА
— Приказ № 236 от 26.11.2024 «Об утверждении Порядка организации и проведения медико-санитарных мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационными, химическими и биологическими инцидентами, авариями и террористическими актами».
ФМБА утвердило организацию медико-санитарных мероприятий при чрезвычайных ситуациях с радиационными, химическими и биологическими угрозами. Такие мероприятия будут проводиться по решению руководства ФМБА на основании указаний президента, правительства или обращений региональных властей.
Коллегия ЕЭК
— Распоряжение № 46 от 15.04.2025 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78».
Фармкомпании получат бессрочное право вместо сертификата GMP ЕАЭС предоставлять пакет подтверждающих документов, но должны будут взять обязательство пройти инспекцию в течение трех лет после получения регистрационных удостоверений (РУ). Действие самих РУ, которые регуляторы не успели переоформить до конца 2025 года по правилам ЕАЭС, будет продлено на два (при подаче на территории референтного государства) и три года (при подаче в государстве признания).
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