Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав

— Проект приказа «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 205н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».

Министерство здравоохранения намерено продлить срок действия номенклатуры медицинских и фармацевтических работников до 1 марта 2027 года, следует из проекта приказа. Действие документа, согласно текущей его версии, должно закончиться 1 сентября.

— Приказ № 155н от 27.03.2025 «Об утверждении порядка возложения руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты».

Утвержден порядок возложения отдельных функций лечащего врача на фельдшера и акушерку при оказании первичной и скорой помощи. Так, по приказу руководителя медорганизации фельдшеры и акушерки смогут назначать лекарства и выписывать рецепты на препараты.

— Проект постановления «Об утверждении Правил ценообразования на незарегистрированные лекарственные препараты для медицинского применения, которые ввезены в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента и международные непатентованные, или группировочные, или химические наименования которых содержатся в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Минздрав представил проект постановления, которым утверждаются правила ценообразования для незарегистрированных препаратов, ввозимых по индивидуальным показаниям. Согласно документу, организации должны подавать заявление в Минздрав в бумажном виде. Перечень утвержденных цен будет публиковаться на сайте министерства.

— Проект постановления «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

Минздрав предложил наделить Росздравнадзор новыми полномочиями. Согласно разработанному документу, служба начнет выдавать заключения о готовности медицинских и фармацевтических вузов и колледжей к практической подготовке студентов. В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.

ФМБА

— Приказ № 236 от 26.11.2024 «Об утверждении Порядка организации и проведения медико-санитарных мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационными, химическими и биологическими инцидентами, авариями и террористическими актами».

ФМБА утвердило организацию медико-санитарных мероприятий при чрезвычайных ситуациях с радиационными, химическими и биологическими угрозами. Такие мероприятия будут проводиться по решению руководства ФМБА на основании указаний президента, правительства или обращений региональных властей.

Коллегия ЕЭК

— Распоряжение № 46 от 15.04.2025 «О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78».