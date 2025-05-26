Обзор регуляторных одобрений препаратов в США и Европейском союзе

С 19 по 25 мая 2025 года регулятор США расширил показания двух уже зарегистрированных лекарственных средств. В Европе рекомендованы к регистрации десять новых препаратов, среди новинок — CAR-T-терапия, онкопрепараты, средства от рассеянного склероза и редких наследственных заболеваний, а также биоаналоги деносумаба.

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