Обзор регуляторных одобрений в США, Великобритании и ЕС

С 23 июня по 6 июля ведущие западные регуляторные органы зарегистрировали четыре новых медикамента, среди которых — первые таблетки от муковисцидоза для приема раз в сутки, препарат в виде шприц-ручки от волчаночного нефрита, инновационное биспецифическое антитело против множественной миеломы и средство для лечения рака мочевого пузыря.

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