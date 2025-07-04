БизнесЛента новостейАптекарьДокументыГазетаМероприятия
ГлавнаяНовостиРегуляторика
В ЕС одобрили...

В ЕС одобрили пероральный препарат от муковисцидоза с применением раз в день

04.07.2025
12:43
Владимир Заболотских
Vertex Pharmaceuticals получила одобрение Европейской комиссии на Alyftrek — препарат нового поколения от муковисцидоза. Решение регулятора укрепило доминирующее положение компании в лечении этого редкого наследственного заболевания.
Фото: freepik.com

Европейская комиссия (ЕК) зарегистрировала препарат нового поколения для лечения муковисцидоза Alyftrek (тезакафтор + deutivacaftor + vanzacaftor), который принадлежит фармацевтической компании Vertex Pharmaceuticals. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя.

Решение принято на основе рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), выданной в апреле. Лекарство будет назначаться пациентам старше шести лет, имеющим как минимум одну мутацию, из-за которой ген трансмембранного регулятора проводимости муковисцидоза (CFTR) работает неправильно или производит недостаточно белка.

CFTR регулирует транспорт ионов хлора через клеточные мембраны. При муковисцидозе мутации в этом гене приводят к накоплению густой липкой слизи в легких, поджелудочной железе и других органах. Это вызывает серьезные проблемы с дыханием, пищеварением и повышает риск инфекций.

Alyftrek помогает дефектному CFTR правильно функционировать, восстанавливая нормальное движение ионов и снижая вязкость слизи. В исследованиях лекарство показало сопоставимую эффективность с «Трикафтой» (электрокафтор + тезакафтор + ивакафтор) — еще одним продуктом Vertex, который применяется при муковисцидозе. Оба медикамента принимаются перорально каждый день, но Alyftrek — один раз, а его предшественник — два.

США одобрили «Трикафту» в 2019 году, Alyftrek — в 2024-м. На европейском рынке «Трикафта» появилась годом позже под торговым наименованием Kaftrio.

Это самый продаваемый препарат от муковисцидоза в мире — за прошлый год он принес Vertex 11 млрд долл. Ожидается, что его продажи начнут постепенно снижаться после выхода Alyftrek. К 2031 году выручка от нового лекарства вырастет до 6,1 млрд долл., приводит портал Pharmaceutical Technology данные GlobalData.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.