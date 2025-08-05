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Обзор регуляторных одобрений...

Обзор регуляторных одобрений в США, Великобритании и ЕС

05.08.2025
14:09
Владимир Заболотских
За последний месяц, с 7 июля по 4 августа, FDA одобрило девять препаратов (пять новых, другие четыре получили новые показания), столько же рекомендовало к регистрации EMA (восемь новых и одно расширение показаний), MHRA — четыре. Среди них — таблетки для лечения опухолей мозга, крем от экземы кистей, средство для купирования приступов наследственного ангионевротического отека,  революционное лекарство против болезни Ниманна—Пика, разработка компании Eli Lilly от болезни Альцгеймера, гормон роста, который можно вводить раз в неделю, а также медикаменты, которые теперь могут назначаться при послеродовой депрессии и симптомах постменопаузы.
Фото: 123rf.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

1. Zegfrovy (sunvozertinib)

  • Компания-разработчик: Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical.
  • Показание: местнораспространенный или метастатический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) с мутациями в экзоне 20 рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) у взрослых, которым не помогла платиносодержащая химиотерапия.
  • Механизм действия: блокирует тирозинкиназу EGFR — мутации в этом белке ведут к аномальному размножению клеток и развитию онкозаболевания.
  • Результаты клинических испытаний: на I/II фазе WU-KONG1B с участием 85 человек общая частота ответа достигла 46%, а медиана его продолжительности — 11,1 месяца.
  • Особенности: ускоренная регистрация; первое пероральное лекарство, зарегистрированное по этому показанию.

2. Ekterly (sebetralstat)

    • Компания-разработчик: KalVista Pharmaceuticals
    • Показание: наследственный ангионевротический отек (НАО) у пациентов старше 12 лет.
    • Механизм действия: блокирует плазменный калликреин — фермент крови, который из-за генетических мутаций вызывает избыточную выработку брадикинина, который расширяет сосуды, увеличивает их проницаемость и формирует отек.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе KONFIDENT с участием 136 человек Ekterly облегчил симптомы через 1,6 часа, плацебо — через 6,7 часа; у 42,5% пациентов, получивших препарат, отек полностью спал в течение суток, в группе плацебо — у 27%.
    • Особенности: первый медикамент для перорального применения при НАО.

    3. Anzupgo (delgocitinib)

    • Компания-разработчик: LEO Pharma.
    • Показание: умеренная и тяжелая форма хронической экземы кистей в случаях, когда топические кортикостероиды не дают эффекта или не могут приниматься пациентом.
    • Механизм действия: блокирует ферменты янус-киназы, участвующие в патогенезе хронических воспалительных заболеваний кожи.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе DELTA-1 и DELTA-2 с участием 960 человек симптомы либо полностью исчезли, либо стали минимально выражены у 20 и 29% участников соответственно.
    • Особенности: первое одобренное средство для лечения болезни, при которой кожа рук краснеет, шелушится, покрывается пузырьками, трескается.

    4. Sephience (sepiapterin)

    • Компания-разработчик: PTC Therapeutics.
    • Показание: гиперфенилаланинемия — наследственное заболевание, при котором организм не может правильно перерабатывать поступающую с пищей аминокислоту фенилаланин, что приводит к ее накоплению в крови; без лечения может вызвать серьезные проблемы с нервной системой — умственную отсталость, психические расстройства, нарушения моторики, задержку роста.
    • Механизм действия: активирует фенилаланингидроксилазу — фермент, который расщепляет фенилаланин, превращает его в тирозин, который служит исходным материалом для образования различных нейромедиаторов и гормонов.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе APHENITY с участием 187 человек препарат снизил уровень фенилаланина в крови до нормальных значений (<360 мкмоль/л) у большинства пациентов (84%), почти все (97%) смогли удвоить потребление белка, некоторые смогли полностью отказаться от употребления специальных смесей и перейти на обычную пищу.

    5. Vizz (aceclidine)

    • Компания-разработчик: LENZ Therapeutics.
    • Показание: пресбиопия у взрослых — дальнозоркость.
    • Механизм действия: воздействует на зрачок, заставляя сфинктер радужки сокращаться, в результате он сужается до <2 мм, глубина резкости увеличивается, а близко расположенные объекты становятся видны без потери остроты зрения вдаль и развития миопии (близорукости).
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе CLARITY 1, 2 и 3 с участием 683 человек Vizz показал быстрое (спустя 30 мин после приема) и продолжительное (до 10 часов) улучшение зрения вблизи.

    Расширение показаний

    6. Kerendia (finerenone)

    • Компания-разработчик: Bayer.
    • Новое показание: сердечная недостаточность у взрослых с фракцией выброса левого желудочка ≥40%.
    • Механизм действия: блокирует минералокортикоидные рецепторы, активируемые альдостероном и кортизолом — гормонами, избыток которых может повреждать сердечную мышцу и сосуды, вызывая воспаление и рубцевание.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе FINEARTS-HF с участием более 6 тыс. человек препарат снизил риск смерти и госпитализации от сердечно-сосудистых заболеваний на 16% по сравнению с плацебо.
    • Особенности: первый нестероидный антагонист минералокортикоидных рецепторов, зарегистрированный для лечения сердечно-сосудистых болезней; первоначально одобрен в 2021 году при хронической болезни почек, опосредованной сахарным диабетом 2-го типа.

    7. Doptelet (avatrombopag)

    • Компания-разработчик: Sobi.
    • Новое показание: тромбоцитопения у детей старше одного года.
    • Механизм действия: агонист рецепторов тромбопоэтина, который стимулирует выработку тромбоцитов в костном мозге путем активации мегакариоцитов — клеток, производящих тромбоциты.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе AVA-PED-301 с участием 75 человек препарат увеличил уровень тромбоцитов до 50 тыс./мкл (пороговое значение, считающееся безопасным при тромбоцитопении, здоровая норма — от 150 тыс./мкл) у 28% пациентов, в группе плацебо — ни у кого.
      Особенности: доступен в форме гранул для приема внутрь, впервые зарегистрирован в 2019 году при хронической иммунной тромбоцитопении у взрослых.

    8. Empaveli (pegcetacoplan)

    • Компания-разработчик: Apellis Pharmaceuticals.
    • Новое показание: C3 гломерулопатия и первичный мембранопролиферативный гломерулонефрит у пациентов старше 12 лет.
    • Механизм действия: блокирует белок C3 — компонент системы комплемента, которая в норме защищает организм от бактериальных инфекций, но чрезмерно активируется при этих заболеваниях, в результате чего клубочки почек, где происходит фильтрация крови, накапливают избыточные отложения фрагментов C3, воспаляя и повреждая тем самым органы.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе VALIANT с участием 124 человек Empaveli снизил протеинурию (уровень белка в моче — главного маркера заболевания) на 68% по сравнению с плацебо, стабилизировал функции почек и очистил их от отложений — повторная диагностика не обнаружила их у 71% пациентов.
    • Особенности: первое средство против этих редких заболеваний почек; одобрен в 2023 году для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

    9. Skytrofa (lonapegsomatropin)

    • Компания-разработчик: Ascendis Pharma.
    • Новые показания: замещение эндогенного соматропина у взрослых с дефицитом гормона роста.
    • Механизм действия: модифицированная форма соматропина.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе foresiGHt с участием 259 человек Skytrofa показал превосходство над плацебо по главному показателю — снижению процента жира в области туловища через 38 недель (накопление висцерального жира — один из основных признаков дефицита гормона роста).
    • Особенности: вводится еженедельно, стандартные аналоги — ежедневно, из-за чего есть проблемы с приверженностью; уже одобрен в 2021 году для детей от одного года с дефицитом гормона роста.

    Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)

    C 21 по 24 июля состоялось заседание Комитета по лекарственным средствам для человека (CHMP) при европейском регуляторе, которое рекомендовало к одобрению:

    1. Aqneursa (levacetylleucine)

    • Компания-разработчик: IntraBio Ireland.
    • Показание: неврологические симптомы при болезни Ниманна—Пика типа C у пациентов старше шести лет, весящих не менее 20 кг.
    • Механизм действия: модифицированная форма аминокислоты лейцина, которая может проникать в клетки мозга, чтобы восстановить производство АТФ — их основной источник энергии, утраченный из-за отложений холестерина.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе IB1001-301 с участием 60 человек Aqneursa уменьшил выраженность неврологических симптомов по шкале SARA (с помощью нее оценивают способность пациентов ходить, стоять, сидеть, говорить и выполнять движения руками) на 1,97 балла (всего — 40), в то время как плацебо — на 0,60 балла.
    • Особенности: первый препарат для лечения крайне редкого наследственного заболевания.

    2. Ekterly (sebetralstat) – см. выше.

    3. Romvimza (vimseltinib)

    • Компания-разработчик: Deciphera Pharmaceuticals.
    • Показание: теносиновиальная гигантоклеточная опухоль.
    • Механизм действия: блокирует рецептор колониестимулирующего фактора 1 (CSF1R), через который макрофаги — иммунные клетки — получают сигнал к неконтролируемому размножению.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе MOTION с участием 123 человек у 40% принимавших Romvimza опухоль уменьшилась, в группе плацебо — ни у одного.

    4. Tryngolza (olezarsen)

    • Компания-разработчик: Ionis Ireland.
    • Показание: синдром семейной хиломикронемии.
    • Механизм действия: антисмысловой олигонуклеотид, который блокирует синтез аполипопротеина C-III (apoC-III) в печени — белка, замедляющего расщепление жиров, которое и так нарушено при хиломикронемии из-за генетического дефекта.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе BALANCE с участием 66 человек через полгода применения Tryngolza снизил уровень триглицеридов на 42,5%, а риск развития острого панкреатита — на 100%.
    • Особенности: вводится подкожно один раз в месяц с помощью ручки-шприца.

    5. Voranigo (vorasidenib)

    • Компания-разработчик: Servier Pharmaceuticals.
    • Показания: астроцитома и олигодендроглиома (редкие опухоли головного мозга) 2-й степени у пациентов старше 12 лет.
    • Механизм действия: блокирует ферменты изоцитратдегидрогеназа-1 и -2 (IDH1/IDH2) — их мутации производят токсичное вещество 2-гидроксиглутарат, заставляющее мозговые клетки бесконтрольно размножаться, впоследствии формируется опухоль.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе INDIGO с участием 331 человека медиана выживаемости без прогрессирования выросла до 27,7 месяца, в группе плацебо этот же показатель оказался равен 11,1 месяца.
    • Особенности: первые таблетки для этого типа новообразований, принимаются раз в день.

    6. Yeytuo (lenacapavir)

    • Компания-разработчик: Gilead Sciences.
    • Показание: антиретровирусная терапия длительного действия для пациентов старше 12 лет.
    • Механизм действия: связывается с белками, образующими защитную оболочку вируса (капсидом), нарушает их структуру, делая невозможным дальнейшее размножение патогена.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе PURPOSE 1 и PURPOSE 2 с участием более 8600 человек Yeytuo обеспечил 99,9%-ную эффективность.
    • Особенности: выпускается в виде инъекций, которые делаются два раза в год; в июне одобрен FDA под торговым наименованием Yeztugo.

    7. Zurzuvae (zuranolone)

    • Компания-разработчик: Biogen.
    • Показание: послеродовая депрессия.
    • Механизм действия: имитирует действие стероидных гормонов (аллопрегнанолона и прегнанолона), которые могут падать после родов.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе ROBIN с участием 153 женщин Zurzuvae облегчил симптомы депрессии на 17,8 балла через 15 дней, плацебо — на 13,6; на III фазе SKYLARK (192 испытуемые) — 15,6 против 11,6. Оценивали по шкале Гамильтона (состоит из 17 пунктов, которые оценивают настроение, тревожность, сон, аппетит и другие критерии, всего — 52 балла). Первый эффект отмечен уже через три дня.
    • Особенности: первый пероральный препарат, специально разработанный для лечения этого расстройства.

    8. Kisunla (donanemab)

    • Компания-разработчик: Eli Lilly.
    • Показание: ранняя стадия болезни Альцгеймера у пациентов без гена ApoE4 — считается главным генетическим фактором риска развития заболевания.
    • Механизм действия: антитело, которое распознает и разрушает амилоидные бляшки, повреждающие нервные клетки и нарушающие их связи, вызывая постепенное ухудшение памяти и когнитивных функций.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе TRAILBLAZER-ALZ 2 с участием 1736 человек Kisunla замедлил прогрессирование болезни на 35%.
    • Особенности: в марте 2025 года EMA отклонило заявку на регистрацию препарата, но изменило решение, получив дополнительные данные исследований.

    Расширение показаний

    9. Alhemo (concizumab)

    • Компания-разработчик: Novo Nordisk.
    • Показания: гемофилия A и B у пациентов старше 12 лет без антител к факторам свертывания крови.
    • Механизм действия: гуманизированное моноклональное антитело, которое блокирует ингибитор пути тканевого фактора (TFPI) — белка, затрудняющего свертывание крови.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе explorer8 с участием 132 человек Alhemo снизил частоту кровотечений на 86% при гемофилии A и на 79% при гемофилии B.
    • Особенности: одобрен в 2024 году, но использовался при наличии у пациентов антител к факторам свертывания крови VIII или IX (их недостаток в организме вызывает гемофилию).

    Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA)

    1. Ekterly (sebetralstat) — см. выше.

    2. Elahere (mirvetuximab soravtansine)

    • Компания-разработчик: AbbVie.
    • Показания: рак яичников, фаллопиевых труб и брюшной полости.
    • Механизм действия: конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), который распознает и связывается с фолатным рецептором-альфа (FRα) на поверхности раковых клеток, а затем их атакует.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе MIRASOL с участием 453 женщин Elahere обеспечил выживаемость без прогрессирования в 5,6 месяца, стандартная химиотерапия — 4 месяца, а общая выживаемость составила 15 и 12,8 месяца соответственно.
    • Особенности: первое зарегистрированное лекарство, нацеленное на FRα.

    3. Qalsody (tofersen)

    • Компания-разработчик: Biogen.
    • Показание: боковой амиотрофический склероз (БАС), вызванный мутациями в гене SOD1.
    • Механизм действия: антисмысловой олигонуклеотид, который связывается с РНК, неправильно кодирующей белок SOD1, и разрушает ее.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе VALOR с участием 108 человек Qalsody снизил уровень легкой цепи нейрофиламента (NfL) — биомаркера БАС — на 55%, в группе плацебо этот показатель увеличился, отмечено замедление потери мышечных функций.
    • Особенности: первый за последние 30 лет препарат, одобренный для лечения БАС в Великобритании.

    4. Lynkuet (elinzanetant)

    • Компания-разработчик: Bayer.
    • Показания: вазомоторные симптомы при менопаузе (приливы, ночная потливость).
    • Механизм действия: двойной антагонист рецепторов нейрокинина NK-1 и NK-3 — воздействует на эстроген-чувствительные нейроны гипоталамуса, которые при снижении уровня эстрогена в период менопаузы становятся гиперактивными и нарушают регуляцию температуры тела.
    • Результаты клинических испытаний: на III фазе OASIS 1 и 2 с участием почти 800 человек Lynkuet снизил частоту возникновения внезапных ощущений жара как минимум наполовину у 62-63% участниц, плацебо — у 29-32%.
    • Особенности: первая в мире регистрация этого препарата.

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