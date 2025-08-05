Обзор регуляторных одобрений в США, Великобритании и ЕС

За последний месяц, с 7 июля по 4 августа, FDA одобрило девять препаратов (пять новых, другие четыре получили новые показания), столько же рекомендовало к регистрации EMA (восемь новых и одно расширение показаний), MHRA — четыре. Среди них — таблетки для лечения опухолей мозга, крем от экземы кистей, средство для купирования приступов наследственного ангионевротического отека, революционное лекарство против болезни Ниманна—Пика, разработка компании Eli Lilly от болезни Альцгеймера, гормон роста, который можно вводить раз в неделю, а также медикаменты, которые теперь могут назначаться при послеродовой депрессии и симптомах постменопаузы.

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