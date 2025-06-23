Обзор регуляторных одобрений в США, Великобритании и ЕС

С 16 по 23 июня регуляторы США, Великобритании и Европейского союза полностью одобрили восемь препаратов. Среди них средство для профилактики ВИЧ с применением раз в полгода, а также лекарства для использования при буллезном пемфигоиде, десмоидных опухолях и облучении радиацией.

Фото: 123rf.com