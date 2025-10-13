Обзор регуляторных одобрений в США и КНР

В США зарегистрировано первое за более чем десятилетие лекарство для лечения идиопатического легочного фиброза и первая поддерживающая терапия при мелкоклеточном раке легкого. В КНР одобрено первое в мире средство для полного излечения гепатита B. Также третье показание от китайского регулятора получил sacituzumab tirumotecan для лечения НМРЛ с мутацией EGFR — первый в мире конъюгат антитело-лекарственное средство, увеличивший общую выживаемость больше, чем стандартная химиотерапия. Кроме того, Великобритания внедрила ИИ в свою работу, сократив время выдачи разрешений на клинические исследования более чем вдвое — с 91 до 41 дня.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)

Новые препараты

1. Jascayd (nerandomilast/нерандомиласт)

Компания-разработчик: Boehringer Ingelheim. Показание: идиопатический легочный фиброз у взрослых — хроническое прогрессирующее заболевание легких, характеризующееся образованием рубцовой ткани. В мире им страдают около 3 млн человек.

Boehringer Ingelheim. Показание: идиопатический легочный фиброз у взрослых — хроническое прогрессирующее заболевание легких, характеризующееся образованием рубцовой ткани. В мире им страдают около 3 млн человек. Механизм действия: блокирует фосфодиэстеразу-4B (PDE4B) — фермент, который разрушает циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). Эта сигнальная молекула тормозит воспалительные процессы в клетках.

блокирует фосфодиэстеразу-4B (PDE4B) — фермент, который разрушает циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). Эта сигнальная молекула тормозит воспалительные процессы в клетках. Результаты клинических испытаний: в III фазе FIBRONEER препарат замедлил ухудшение болезни на 37% за год.

в III фазе FIBRONEER препарат замедлил ухудшение болезни на 37% за год. Особенности: первый препарат, одобренный для лечения ИЛФ более чем за 10 лет; первый представитель своего класса (ингибиторов PDE4B), который принимается перорально (дважды в день).

2. Комбинация Zepzelca и «Тецентрик» (lurbinectedin/лурбинектедин + атезолизумаб)

​Компании-разработчики: Jazz Pharmaceuticals и Roche соответственно.

Jazz Pharmaceuticals и Roche соответственно. Показание: поддерживающая терапия для взрослых с распространенным мелкоклеточным раком легкого — этой формой страдают около 10—15% больных раком легких.

поддерживающая терапия для взрослых с распространенным мелкоклеточным раком легкого — этой формой страдают около 10—15% больных раком легких. Механизм действия: лурбинектедин повреждает ДНК раковых клеток, проникая в узкую щель между спиралями и не давая им размножаться. Атезолизумаб блокирует белок PD-L1 на поверхности опухолевых клеток, позволяя иммунной системе распознавать и уничтожать рак.​

лурбинектедин повреждает ДНК раковых клеток, проникая в узкую щель между спиралями и не давая им размножаться. Атезолизумаб блокирует белок PD-L1 на поверхности опухолевых клеток, позволяя иммунной системе распознавать и уничтожать рак.​ Результаты клинических испытаний: в III фазе IMforte комбинация снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 46% по сравнению с группой, принимавшей только атезолизумаб, а смерти — на 27%.

в III фазе IMforte комбинация снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 46% по сравнению с группой, принимавшей только атезолизумаб, а смерти — на 27%. Особенности: первое сочетание противораковых лекарств, одобренных в качестве поддерживающей терапии при этом показании; атезолизумаб впервые вышел на рынок США в 2016 году.

Расширение показаний

3. Libtayo (цемиплимаб/cemiplimab)

Компании-разработчики: Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi.

Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi. Новое показание: плоскоклеточная карцинома кожи с высоким риском рецидива. Это второй наиболее распространенный тип рака кожи после базально-клеточной карциномы. За 2021 год в мире диагностировано около 2,3 млн новых случаев.

плоскоклеточная карцинома кожи с высоким риском рецидива. Это второй наиболее распространенный тип рака кожи после базально-клеточной карциномы. За 2021 год в мире диагностировано около 2,3 млн новых случаев. Механизм действия: блокирует взаимодействие рецептора PD-1 на поверхности иммунных клеток с белками на опухоли PD-L1. Образование связи между ними заставляет иммунитет думать, что новообразование — нормальная ткань организма. Ее разрыв позволяет иммунной системе эффективно распознавать и атаковать раковые клетки.

блокирует взаимодействие рецептора PD-1 на поверхности иммунных клеток с белками на опухоли PD-L1. Образование связи между ними заставляет иммунитет думать, что новообразование — нормальная ткань организма. Ее разрыв позволяет иммунной системе эффективно распознавать и атаковать раковые клетки. Результаты клинических испытаний: в III фазе C-POST препарат снизил риск рецидива/смерти на 68%.

в III фазе C-POST препарат снизил риск рецидива/смерти на 68%. Особенности: первая адъювантная иммунотерапия для плоскоклеточной карциномы кожи; впервые одобрен в 2018 году для лечения метастатической и местнораспространенной формы рака кожи у пациентов, которым противопоказаны хирургические операции по удалению опухоли и лучевые терапии.

Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA)

Новые препараты

1. Mufemilast/муфемиласт

Компания-разработчик: Ganzhou Huamei Pharmaceuticals.

Ganzhou Huamei Pharmaceuticals. Показание: умеренная и тяжелая форма бляшечного псориаза у взрослых — хроническое аутоиммунное заболевание кожи, затрагивающее около 2—3% населения мира.​

умеренная и тяжелая форма бляшечного псориаза у взрослых — хроническое аутоиммунное заболевание кожи, затрагивающее около 2—3% населения мира.​ Механизм действия: блокирует фосфодиэстеразу-4 (PDE4).

блокирует фосфодиэстеразу-4 (PDE4). Результаты клинических испытаний: в III фазе препарат улучшает симптомы псориаза у пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания.

в III фазе препарат улучшает симптомы псориаза у пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Особенности: первый PDE4-ингибитор, одобренный для лечения псориаза в Китае.

Расширение показаний​

2. Sacituzumab tirumotecan/cацитузумаб тируметекан

Компания-разработчик: Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical.

Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical. Новое показание: местнораспространенный или метастатический неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) у взрослых с мутацией в гене EGFR, состояние которых ухудшилось после лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR.

местнораспространенный или метастатический неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) у взрослых с мутацией в гене EGFR, состояние которых ухудшилось после лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR. Механизм действия: конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), который доставляет цитотоксический агент к опухолевым клеткам, экспрессирующим белок TROP2.

конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), который доставляет цитотоксический агент к опухолевым клеткам, экспрессирующим белок TROP2. Результаты клинических испытаний: в III фазе OptiTROP-Lung04 препарат снизил риск смерти на 51% по сравнению с химиотерапией, в III фазе OptiTROP-Lung03 общая выживаемость в течение года составила 73% в группе препарата и 54% в группе химиотерапии.

в III фазе OptiTROP-Lung04 препарат снизил риск смерти на 51% по сравнению с химиотерапией, в III фазе OptiTROP-Lung03 общая выживаемость в течение года составила Особенности: первый одобренный ADC в мире, увеличивший общую выживаемость при НМРЛ больше, чем химиотерапия; это третье показание препарата в КНР: первое — неоперабельный местно-распространенный или метастатический трижды негативный рак молочной железы в 2024 году, второе — ​НМРЛ у взрослых, чья опухоль прогрессировала после лечения с использованием как ингибиторов тирозинкиназы EGFR, так и платиносодержащей химиотерапии.

3. Peginterferon alfa-2b (пегинтерферон альфа-2b) в комбинации с нуклеоз(т)идными аналогами

Компания-разработчик: Xiamen Amoytop Biotech/Xiamen Tebao Bioengineering

Xiamen Amoytop Biotech/Xiamen Tebao Bioengineering Показание: полное излечение гепатита B — остается серьезной проблемой в Китае, где в 2020 году насчитывалось около 75 млн инфицированных (5% населения, для сравнения: в США — примерно 0,5%).

полное излечение гепатита B — остается серьезной проблемой в Китае, где в 2020 году насчитывалось около 75 млн инфицированных (5% населения, для сравнения: в США — примерно 0,5%). Механизм действия: представляет собой интерферон, который стимулирует врожденный противовирусный иммунитет для борьбы с вирусом гепатита. К интерферону дополнительно присоединили безвредный для организма полиэтиленгликоль, чтобы увеличить размер молекулы препарата. Благодаря этому он дольше остается в крови, позволяя вводить его раз в неделю (доступные на рынке средства принимают каждый день пожизненно).​

представляет собой интерферон, который стимулирует врожденный противовирусный иммунитет для борьбы с вирусом гепатита. К интерферону дополнительно присоединили безвредный для организма полиэтиленгликоль, чтобы увеличить размер молекулы препарата. Благодаря этому он дольше остается в крови, позволяя вводить его раз в неделю (доступные на рынке средства принимают каждый день пожизненно).​ Результаты клинических испытаний: в исследовании реальной клинической практики комбинация помогла полностью выздороветь 31% инфицированных спустя полгода — у них не обнаруживался главный маркер вируса (HBsAg).

в исследовании реальной клинической практики комбинация помогла полностью выздороветь 31% инфицированных спустя полгода — у них не обнаруживался главный маркер вируса (HBsAg). Особенности: первое в мире средство для полного излечения гепатита B; одобрен в 2016 году в качестве средства для полного излечения гепатита C, в 2017 году — для снижения вирусной нагрузки при гепатите B.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)

Срок выдачи разрешений на клинические испытания сократился с 91 до 41 дня благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)

Новых регистраций не выдано.