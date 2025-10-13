Обзор регуляторных одобрений в США и КНР
В США зарегистрировано первое за более чем десятилетие лекарство для лечения идиопатического легочного фиброза и первая поддерживающая терапия при мелкоклеточном раке легкого. В КНР одобрено первое в мире средство для полного излечения гепатита B. Также третье показание от китайского регулятора получил sacituzumab tirumotecan для лечения НМРЛ с мутацией EGFR — первый в мире конъюгат антитело-лекарственное средство, увеличивший общую выживаемость больше, чем стандартная химиотерапия. Кроме того, Великобритания внедрила ИИ в свою работу, сократив время выдачи разрешений на клинические исследования более чем вдвое — с 91 до 41 дня.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
Новые препараты
1. Jascayd (nerandomilast/нерандомиласт)
- Компания-разработчик: Boehringer Ingelheim. Показание: идиопатический легочный фиброз у взрослых — хроническое прогрессирующее заболевание легких, характеризующееся образованием рубцовой ткани. В мире им страдают около 3 млн человек.
- Механизм действия: блокирует фосфодиэстеразу-4B (PDE4B) — фермент, который разрушает циклический аденозинмонофосфат (цАМФ). Эта сигнальная молекула тормозит воспалительные процессы в клетках.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе FIBRONEER препарат замедлил ухудшение болезни на 37% за год.
- Особенности: первый препарат, одобренный для лечения ИЛФ более чем за 10 лет; первый представитель своего класса (ингибиторов PDE4B), который принимается перорально (дважды в день).
2. Комбинация Zepzelca и «Тецентрик» (lurbinectedin/лурбинектедин + атезолизумаб)
- Компании-разработчики: Jazz Pharmaceuticals и Roche соответственно.
- Показание: поддерживающая терапия для взрослых с распространенным мелкоклеточным раком легкого — этой формой страдают около 10—15% больных раком легких.
- Механизм действия: лурбинектедин повреждает ДНК раковых клеток, проникая в узкую щель между спиралями и не давая им размножаться. Атезолизумаб блокирует белок PD-L1 на поверхности опухолевых клеток, позволяя иммунной системе распознавать и уничтожать рак.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе IMforte комбинация снизила риск прогрессирования заболевания или смерти на 46% по сравнению с группой, принимавшей только атезолизумаб, а смерти — на 27%.
- Особенности: первое сочетание противораковых лекарств, одобренных в качестве поддерживающей терапии при этом показании; атезолизумаб впервые вышел на рынок США в 2016 году.
Расширение показаний
3. Libtayo (цемиплимаб/cemiplimab)
- Компании-разработчики: Regeneron Pharmaceuticals и Sanofi.
- Новое показание: плоскоклеточная карцинома кожи с высоким риском рецидива. Это второй наиболее распространенный тип рака кожи после базально-клеточной карциномы. За 2021 год в мире диагностировано около 2,3 млн новых случаев.
- Механизм действия: блокирует взаимодействие рецептора PD-1 на поверхности иммунных клеток с белками на опухоли PD-L1. Образование связи между ними заставляет иммунитет думать, что новообразование — нормальная ткань организма. Ее разрыв позволяет иммунной системе эффективно распознавать и атаковать раковые клетки.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе C-POST препарат снизил риск рецидива/смерти на 68%.
- Особенности: первая адъювантная иммунотерапия для плоскоклеточной карциномы кожи; впервые одобрен в 2018 году для лечения метастатической и местнораспространенной формы рака кожи у пациентов, которым противопоказаны хирургические операции по удалению опухоли и лучевые терапии.
Национальное управление по медицинской продукции Китая (NMPA)
Новые препараты
1. Mufemilast/муфемиласт
- Компания-разработчик: Ganzhou Huamei Pharmaceuticals.
- Показание: умеренная и тяжелая форма бляшечного псориаза у взрослых — хроническое аутоиммунное заболевание кожи, затрагивающее около 2—3% населения мира.
- Механизм действия: блокирует фосфодиэстеразу-4 (PDE4).
- Результаты клинических испытаний: в III фазе препарат улучшает симптомы псориаза у пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания.
- Особенности: первый PDE4-ингибитор, одобренный для лечения псориаза в Китае.
Расширение показаний
2. Sacituzumab tirumotecan/cацитузумаб тируметекан
- Компания-разработчик: Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical.
- Новое показание: местнораспространенный или метастатический неплоскоклеточный немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) у взрослых с мутацией в гене EGFR, состояние которых ухудшилось после лечения ингибиторами тирозинкиназы EGFR.
- Механизм действия: конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), который доставляет цитотоксический агент к опухолевым клеткам, экспрессирующим белок TROP2.
- Результаты клинических испытаний: в III фазе OptiTROP-Lung04 препарат снизил риск смерти на 51% по сравнению с химиотерапией, в III фазе OptiTROP-Lung03 общая выживаемость в течение года составила 73% в группе препарата и 54% в группе химиотерапии.
- Особенности: первый одобренный ADC в мире, увеличивший общую выживаемость при НМРЛ больше, чем химиотерапия; это третье показание препарата в КНР: первое — неоперабельный местно-распространенный или метастатический трижды негативный рак молочной железы в 2024 году, второе — НМРЛ у взрослых, чья опухоль прогрессировала после лечения с использованием как ингибиторов тирозинкиназы EGFR, так и платиносодержащей химиотерапии.
3. Peginterferon alfa-2b (пегинтерферон альфа-2b) в комбинации с нуклеоз(т)идными аналогами
- Компания-разработчик: Xiamen Amoytop Biotech/Xiamen Tebao Bioengineering
- Показание: полное излечение гепатита B — остается серьезной проблемой в Китае, где в 2020 году насчитывалось около 75 млн инфицированных (5% населения, для сравнения: в США — примерно 0,5%).
- Механизм действия: представляет собой интерферон, который стимулирует врожденный противовирусный иммунитет для борьбы с вирусом гепатита. К интерферону дополнительно присоединили безвредный для организма полиэтиленгликоль, чтобы увеличить размер молекулы препарата. Благодаря этому он дольше остается в крови, позволяя вводить его раз в неделю (доступные на рынке средства принимают каждый день пожизненно).
- Результаты клинических испытаний: в исследовании реальной клинической практики комбинация помогла полностью выздороветь 31% инфицированных спустя полгода — у них не обнаруживался главный маркер вируса (HBsAg).
- Особенности: первое в мире средство для полного излечения гепатита B; одобрен в 2016 году в качестве средства для полного излечения гепатита C, в 2017 году — для снижения вирусной нагрузки при гепатите B.
Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA)
Срок выдачи разрешений на клинические испытания сократился с 91 до 41 дня благодаря внедрению искусственного интеллекта.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA)
Новых регистраций не выдано.
