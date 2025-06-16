Обзор регуляторных одобрений в США и Великобритании

Со 2 по 16 июня FDA зарегистрировало три лекарства, в том числе средство для профилактики РСВ у младенцев, препарат от рака легких и новую форму митомицина, а также расширило показания «Нубеки» и «Китруды». Между тем британский регулятор впервые одобрил китайский EGFR-ингибитор третьего поколения, что стало историческим событием для фармотрасли КНР.

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