Один из самых продаваемых препаратов Novartis не помог больным артериитом

«Козэнтикс» (секукинумаб) не смог показать эффективность в лечении гигантоклеточного артериита на заключительной стадии исследований. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского фармацевтического гиганта Novartis, которому принадлежит препарат.

На III фазе клинических испытаний GCAptAIN в течение 52 недель участники ежемесячно получали либо 300/150 мг «Козэнтикса» в комбинации с глюкокортикоидами, либо плацебо вместо лекарства производителя. Число пациентов, у которых наступила ремиссия, не отличалось между группами после завершения курса лечения.

Препарат селективно связывается с интерлейкином-17A и нейтрализует его активность. Этот цитокин участвует в воспалительных процессах при различных аутоиммунных нарушениях.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило «Козэнтикс» в 2015 году — для лечения бляшечного псориаза. С тех пор в список показаний добавились различные ревматические заболевания — псориатический артрит, аксиальный спондилоартрит, гнойный гидраденит.

Из всего портфеля компании это лекарство уступает по объему продаж только средству от сердечной недостаточности «Энтресто» (валсартан + сакубитрил). В 2024 году оно принесло Novartis 6,1 млрд долл. выручки — на 25% больше, чем годом ранее.

Гигантоклеточный артериит поражает сосуды головы и шеи у людей старше 50 лет. Без лечения болезнь приводит к слепоте и разрыву аорты. Как правило его лечат гормонами (глюкокортикостероидами), продолжительный прием которых (при артериите их принимают больше года) может вызывать диабет, остеопороз и другие проблемы со здоровьем.

Против этой патологии даже используется ингибитор интерлейкина-6 «Актемра» (тоцилизумаб), который фармкорпорация Roche продает в США с 2017 года. В апреле этого года американский регулятор расширил показания «Ранвэка» (упадацитиниб) от AbbVie, сделав его первым пероральным средством для лечения гигантоклеточного артериита.