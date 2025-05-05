Обзор регуляторных одобрений в США и Великобритании

С 28 апреля по 4 мая регуляторные органы США и Великобритании одобрили три новых препарата и расширили применение двух уже зарегистрированных. Основные новинки недели — назальный порошок от мигрени, первый JAK-ингибитор для лечения гигантоклеточного артериита, генная терапия от буллезного эпидермолиза, блокатор FcRn-рецептора, который теперь используется при миастении гравис, а также девятое показание «Ранвэка».

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