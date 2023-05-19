Опубликованы результаты исследования III фазы эффективности и безопасности «ЭпиВакКороны»

Ученые из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовали результаты III фазы исследования безопасности и эффективности использования вакцины «ЭпиВакКорона» для профилактики COVID-19.

В исследовании вакцины приняли участие 2999 человек, из которых 2253 участника получали вакцину, а 746 — плацебо. Средний возраст составил 49 лет в группе вакцины и 46,5 года в группе плацебо.

На 42 день после первой вакцинации (через три недели после введения второй дозы) нейтрализующие вирус антитела выявили у 75,6% участников. Через три месяца после начала вакцинации антитела обнаружили у 88,6% участников.

Лабораторно подтвержденный COVID-19 выявили в общей сложности у 289 человек. Эффективность профилактического действия «ЭпиВакКороны» в отношении симптоматической инфекции после завершения вакцинации составила 82,5%, а в течение всего периода наблюдения, включая первые 42 дня с момента введения первой дозы вакцины, — 74,9%. Специфический гуморальный иммунитет выработался у 27,2% участников уже к 21 дню после введения первой дозы вакцины.

Эффективность вакцины оказалась ниже у людей старшего возраста. В группе участников старше 61 года она составила всего 73,9%. У людей 51—60 лет эффективность составила 74,1%.

Внутримышечное введение вакцины сопровождалось умеренными местными (гиперемия, отек, боль в месте инъекции) и системными (недомогание, головная боль, лихорадка и слабость) реакциями. Обычно местные и системные реакции развивались в течение первых двух дней после введения вакцины и сохранялись в течение 2—4 дней. Аллергические реакции возникали редко, в основном в течение первых двух часов после инъекции.

Влияния вакцины на работу сердечно-сосудистой (появление тахикардии, аритмии), пищеварительной (тошноты, боли в желудке), мочевыделительной и респираторной систем не выявили.