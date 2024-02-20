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Orion из-за проблем...

Orion из-за проблем может передать свой завод на аутсорсинг

20.02.2024
17:47
Владимир Заболотских
Фармацевтическая компания Orion объявила о возможной передаче управления заводом на аутсорсинг в Куопио (Финляндия) из-за его низкой конкурентоспособности и большого объема затрат. Компания также проводит переговоры о сокращениях персонала в связи с реорганизацией.
Фото: orion.fi

Orion рассматривает возможность передачи на аутсорсинг своего фармацевтического производства в Куопио (Финляндия). Причиной для этого послужила неконкурентоспособность завода и необходимость значительных капиталовложений в него, говорится в пресс-релизе фармпроизводителя.

Финская компания обосновала свое решение не только неконкурентоспособностью, но и низкой загрузкой производственной площадки. Помимо этого, растущие стандарты качества изготовления продукции требуют дополнительных инвестиций.

Препараты, выпускаемые в Куопио, останутся частью портфеля Orion. Завод планируется эксплуатировать до лета 2026 года.

Также производитель проведет переговоры о реорганизации своей деятельности и возможном сокращении персонала. Отмечается, что меры затронут всех сотрудников, задействованных в поддержании действующих мощностей предприятия. Их общее число составляет около 40 человек.

Завод Orion в Куопио специализируется на производстве жидких лекарственных форм и средств по уходу. Среди наиболее известных выпускаемых продуктов — назальные спреи, средства от кашля и ушные капли.

Заводы Orion расположены в финских городах Эспоо, Турку, Куопио и Сало. Также компания владеет сетью предприятий по поставкам и закупкам и Fermion Oy, фирмой по производству активных фармацевтических ингредиентов, чьи заводы расположены в Ханко и Оулу.

В октябре 2022 года «Ведомости» сообщили со ссылкой на источник, что Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса и планирует уйти из страны до конца года. В самой компании тогда отрицали уход. В июле 2023 года производитель заявил о прекращении бизнес-операций в России. Из-за этого Orion Pharma недополучила 25 млн евро операционной прибыли в первом полугодии 2023 года, которая составила 102 млн евро против 153,4 млн руб. в первом полугодии 2022 года. Помимо прекращения деятельности в России, в основном из-за прекращения поставок препарата «Дивигель» (эстрадиол), на показатель повлияли инфляция, а также снижение спроса на некоторые препараты.

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